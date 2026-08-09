Evindar cinayetinde 2 kişi tutuklandı

Batman
'da kayıp olarak aranan Evindar Tiğrak dosyasında önemli gelişmeler yaşandı. Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, babanın 12 Kasım 2025 tarihinde kızı Evindar Tiğrak için yaptığı kayıp başvurusunun ardından başlatıldı. Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, Evindar Tiğrak'ın 2013 yılında amcasının oğlu E.T. ile evlendiği ve bu evlilikten iki çocuğunun bulunduğu belirlendi. Evindar Tiğrak'ın evi terk etmesinin ardından çiftin 2022 yılında boşandığı tespit edildi. Evindar Tiğrak'ın kaybolmasının ardından ailesinin yaptığı başvuru üzerine soruşturma başlatıldı. Titizlikle sürdürülen çalışmalar neticesinde elde edilen deliller, olayın cinayet ihtimalini güçlendirdi. Soruşturma ekibi, HTS ve PTS kayıtları, kriminal incelemeler, şüphelilerin araçlarındaki biyolojik izler ve tanık ifadelerini kapsamlı şekilde değerlendirdi. Deliller doğrultusunda kimlikleri belirlenen N.Y. ve Y.D. isimli şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.