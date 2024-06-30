Evinde 3D yazıcıyla silah üretti: 15 yıla kadar hapsi isteniyor!

İstanbul Emniyeti'ne Ocak 2022'de isimsiz bir ihbar yapıldı. Bu ihbarda, M.İ. İsimli 40 yaşındaki şahsın evde silah ürettiğini ileri sürüldü. İhbar üzerine başlatılan soruşturmada yakın takibe alınan M.İ.'nin kendisini çevresinde kamu görevlisi olarak tanıttığı ve üst düzey devlet yetkilileriyle görüşebildiğini, kimsenin kendisini durduramayacağını söylediği öğrenildi.

EVİNDEN SİLAHLAR ÇIKTI

İstihbari bilgilerin ele geçirilmesiyle Şubat 2022'de M.İ.'nin adresinde arama yapıldı. Aramada, 3 adet tabanca, 3D yazıcı sayesinde üretilen ateşleme mekanizması bulunmayan otomatik tabanca görünümlü silah, yine yazıcıyla üretilmiş parçalar, 6 adet telsiz ve birçok fişek, şarjör ele geçirildi.

HOBİ AMAÇLI 3D YAZICIYLA SİLAH YAPTI

İfadesi alınan M.İ., pandemi döneminde hobi amaçlı 3D yazıcı ile yerli ve milli silah geliştirmek Ar-Ge çalışması yaptığını ve 3D yazıcıyla üretilen silahların ateşleme yapmadığını söyledi. Şüpheli, telsizlerin de aynı şekilde hobi amaçlı ve deprem gibi olağanüstü durumlarda iletişime geçmek amacıyla bulunduğunu ifade etti. M.İ., kendisinin silah kullanmayı dahi bilmediğini ileri sürerek suçlamaları reddetti.

UZMANLIK RAPORU ALINDI

Şüphelinin incelenen telefonunda şahısla silah ticareti suçuna yönelik konuşmaların geçtiği, U.G., M.K. isimli bir şahıslara durumdan bahsederek fotoğraflar, silah ticareti için konuştuğu öğrenildi. Uğur G. hakkında yakalama kararı çıkarıldı ancak kendisine ulaşılamadı. Dosya kapsamında uzmanlık raporu alındı. Raporda, 3D yazıcıyla üretilen otomatik silahların yasak niteliğinde olmadığı ancak silah ustası tarafından ateş edebilecek bir silah haline getirilebileceği ve bu durumda yasak nitelikte olabileceği değerlendirilmesine varıldı.

RESMİ KURUMLARDA İZİN ALMADI

Yürütülen soruşturma sonunda iddianame hazırlandı. Savcı, şüpheli M.İ.'nin evinin bir kısmını silah atölyesine çevirdiği, silah üretiminde kullanmak üzere 3D yazıcı ve çeşitli malzemeleri depoladığını belirtti. İddianamede, şüphelinin AR-Ge çalışması yaptığı beyanı ettiğini ancak böyle bir çalışma için resmi kurumlardan izin alması gerektiğini bilmediğinin kabul edilemeyeceği kanaatine varıldı.

15 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

Öte yandan şüphelinin evinde bulunan 6 adet telsizlerin nitelikleri göz önünde bulundurulduğunda silah ticareti için kurulan iletişimin gizlenmesi amacıyla kullanıldığı değerlendirilmesi iddianamede yer aldı. Savcılık, şüpheli M.İ., U.G. ve M.K. hakkında "İzinsiz Olarak Ateşli Silah ve Mermileri Ülkeye Sokma İmal Etme Nakletme Satma" 8 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Şüphelilerin önümüzdeki aylarda Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.