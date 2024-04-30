Evinde boğulmuş şekilde bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı



POLİS KATİLİN İZLERİNİ TAKİP ETTİ

Olayın ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, apartman civarında güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde, olay günü Emine Derviş'in eşinin evden çıktıktan sonra bir kişinin eve geldiği ve bir süre sonra ayrıldığı belirlendi. Kısa bir süre maktulün eşinden eve gelen kişinin Derviş'in kocasının yeğeni olan Heysem H. olduğu anlaşıldı.