Evinde fenalaşan Ecrin, yaşamını yitirdi

Kocaeli'nde 13 yaşındaki Ecrin Tanış, evinde aniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Küçük kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay, Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Evinde bir anda rahatsızlanan Ecrin Tanış, fenalaşarak yere yığıldı. Durumu fark eden ailesinin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ecrin, ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen küçük kızın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemelerin ardından toprağa verildi. Küçük kızın, kesin ölüm nedeni ise Adli Tıp raporuyla netlik kazanacak.