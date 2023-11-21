Evinde kalp krizi geçirmişti! Matematik öğretmeni Sümeyye Çit’ten acı haber...

Çit, yakınlarının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hani İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Durumu ağırlaşan Çit, Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavisi süren Çit, dün akşam tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çit'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.