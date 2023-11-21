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Giriş Tarihi: 21.11.2023 17:05

Evinde kalp krizi geçirmişti! Matematik öğretmeni Sümeyye Çit'ten acı haber...

Diyarbakır'da matematik öğretmeni Sümeyye Çit, evinde kalp krizi geçirdi. Evinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Çit, tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi.

DHA
Evinde kalp krizi geçirmişti! Matematik öğretmeni Sümeyye Çit’ten acı haber...

Acı olay Diyarbakır'da meydana geldi. Hani Borsa İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görev yapan matematik öğretmeni Sümeyye Çit, 11 Kasım'da evinde kalp krizi geçirdi.

Çit, yakınlarının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hani İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Durumu ağırlaşan Çit, Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavisi süren Çit, dün akşam tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çit'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Çit'in cenazesi, Hani ilçesi Zirve Mahallesi Caferi Tayyar Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de Sümeyye Çit için taziye mesajı yayınladı.

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Evinde kalp krizi geçirmişti! Matematik öğretmeni Sümeyye Çit'ten acı haber...
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