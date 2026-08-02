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Giriş Tarihi: 2.08.2026 16:30

Evinde rahatsızlanan polis memuru hastanede hayatını kaybetti

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Serkan Duru, evinde geçirdiği rahatsızlığın ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Evinde rahatsızlanan polis memuru hastanede hayatını kaybetti
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Edinilen bilgilere göre, 1 Ağustos'ta evinde rahatsızlanan polis memuru Serkan Duru için sağlık ekiplerine haber verildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Duru, doktorların yoğun çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KAYSERİ EMNİYETİ ACI HABERİ DUYURDU

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, meslektaşlarının vefatını resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kamuoyuna duyurdu. Açıklamada, "Emniyet Müdürlüğümüz kadrosunda görevli polis memuru Serkan Duru, 01.08.2026 tarihinde evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dileriz." ifadelerine yer verildi.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDE TÖREN DÜZENLENLENDİ

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Serkan Duru için İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde uğurlama töreni düzenledi. Törene emniyet teşkilatı mensupları, Duru'nun ailesi, yakınları ve meslektaşlarının katıldı. Serkan Duru'nun cenazesi öğle namazına müteakip kılınana cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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#KAYSERİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

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Evinde rahatsızlanan polis memuru hastanede hayatını kaybetti
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