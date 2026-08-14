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Giriş Tarihi: 14.08.2026

Evinden 283 bin adet uyuşturucu hap çıktı

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Evinden 283 bin adet uyuşturucu hap çıktı
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Adana'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Bey Mahallesi'ndeki bir evde çok sayıda uyuşturucu hap bulunduğu bilgisi sonrası çalışma başlattı. Ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada karton kutu içerisine gizlenmiş 283 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken, Fethullah B. (37) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Fethullah B.'nin ifadesinde, "Haplar bana ait değil, uyuşturucu satmıyorum. Bir başkasına aittir, kimin olduğunu bilmiyorum, kimsenin günahını alamam" dedi. Adliyeye sevk edilen Fethullah B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
#ADANA #SEYHAN

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Evinden 283 bin adet uyuşturucu hap çıktı
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