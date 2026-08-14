Evinden 283 bin adet uyuşturucu hap çıktı

Adana
'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan
ilçesine bağlı Bey Mahallesi'ndeki bir evde çok sayıda uyuşturucu hap bulunduğu bilgisi sonrası çalışma başlattı. Ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada karton kutu içerisine gizlenmiş 283 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken, Fethullah B. (37) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Fethullah B.'nin ifadesinde, "Haplar bana ait değil, uyuşturucu satmıyorum. Bir başkasına aittir, kimin olduğunu bilmiyorum, kimsenin günahını alamam" dedi. Adliyeye sevk edilen Fethullah B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.