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Giriş Tarihi: 9.10.2022

Evine dönen doktora sopalı saldırı

İzmir’de mesai sonrası otomobiliyle evine dönerken fırının önünde duran Doktor Ekin Hürel Günay sopalı saldırıya uğradı. Vücudunda kırıklar oluşan doktor hastanede tedavi altına alındı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Evine dönen doktora sopalı saldırı
Torbalı 5 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'ne 22 Ağustos'ta gelen hasta ile başka bir engelli doktor tartıştı. Doktor Ekin Hürel Günay ise tartışmaya müdahale edip, beyaz kod verdi. Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen polis ekipleri tartışmayı sonlandırdı. Olaydan yaklaşık 1.5 ay sonra, mesai sonrası otomobiliyle evine giden Günay, fırının önünde durdu. Günay, aracından indiği sırada 3 kişinin sopalı saldırısına uğradı. Sopalarla Günay'a saldırıp darp eden 3 kişi, çevredekilerin araya girmesiyle olay yerinden kaçtı. Günay tedavisi için Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktor Günay, buradaki müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, şüpheliler S.A., F.A. ve S.A.'yı gözaltına aldı. Kardeş oldukları belirlenen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KIRIKLARI VAR
Mesai sonrası işten çıktıktan sonra olayın yaşandığını anlatan Günay, "Arabayla evime dönerken fırının önünde durdum. Siyah bir araç içinden 3 kişi indiğini gördüm. Bunlardan birinin, daha önceden tartışma yaşadığımız, yani şikayetçi olduğumuz hasta yakını olduğunu son anda fark ettim. Bu kişiler ellerinde sopalarla bana vurmaya başladı. Ne kadar sürdü hatırlamıyorum ama kendimi yerde buldum. Sağ gözümün arka tarafında bir kırık var, net göremiyorum. Birkaç tane kemiğim kırılmış ve kafamın arka tarafında çok fazla darbeye bağlı şişlikler var. Bu insanlar kesinlikle toplum içinde olmamalı" dedi.

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Evine dönen doktora sopalı saldırı
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