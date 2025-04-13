Haberler Yaşam Haberleri Evine kurduğu 3 serada uyuşturucu üretirken yakalandı
Giriş Tarihi: 13.4.2025 10:39

Evine kurduğu 3 serada uyuşturucu üretirken yakalandı

Adana’da evinin 3 odasına kurduğu özel düzenekli serada Hint keneviri yetiştirerek, uyuşturucu ürettiği belirlenen Mehmet E. (28) gözaltına alındı. Evdeki seralarda 74 kök Hint keneviri ele geçirildi.

DHA
Evine kurduğu 3 serada uyuşturucu üretirken yakalandı

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Toros Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde uyuşturucu madde üretildiği bilgisine ulaştı. Ekipler, şüpheli Mehmet E.'nin oturduğu daireye operasyon düzenledi. Eve giren ekipler, 3 ayrı odada Hint keneviri yetiştirmek için kurulmuş iklimlendirme sistemi buldu. Yapılan aramada, saksıya ekili halde 74 kök Hint keneviri, havalandırma fanı, ışıklandırma sistemi, klima ünitesi, ısı ölçer ve zamanlayıcı ile uyuşturucu üretiminde kullanıldığı değerlendirilen kimyasal madde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan Mehmet E., sorgulanmak için Fatih Polis Merkezi'ne götürüldü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Evine kurduğu 3 serada uyuşturucu üretirken yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz