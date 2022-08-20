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Giriş Tarihi: 21.8.2022

Evini geri alabilmek için apartman önüne çadır kurdu

Konya’da, 10 yıl önce boşandığı eşi, çocuklarıyla birlikte oturduğu evi satınca sokağa atılan yaşayan 48 yaşındaki Mesudiye Turhan, apartmanın önüne çadır kurdu. Devletin yardım desteğini de geri çeviren Turhan, “Ben temizliğe giderek, tırnaklarımla kazıya kazıya bu evin parasını ödedim. Evimi geri istiyorum” dedi.

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Evini geri alabilmek için apartman önüne çadır kurdu

Konya'da yaşayan 48 yaşındaki Mesudiye Turhan, 28 yıl önce hayatını Yaşar Sağlam ile birleştirdi. Çiftin bu evliliklerinden 3 çocukları dünyaya geldi. Aralarında geçimsizlik başlayan çift, 10 yıl önce boşandı. Yaşar Sağlam kendisine yeni bir aile kurdu. Mesude Turhan ise çocukları ile yaşamaya devam etti. İddiaya göre Yaşar Sağlam eski eşi ve çocuklarının oturduğu kendi üzerine olan, merkez Karatay ilçesi Sakıyakup Mahallesindeki evi satışa çıkardı. Evin satılması üzerine de Turhan ve çocukları 12 Ağustos günü, icra memurları aracılığıyla çıkartıldı. Yıllarca emek verdiği evden çıkartılmasına çok üzülen Mesudiye Turhan, eşyalarını apartmanın önüne koydu. Apartmanın önüne bir de çadır kuran Turhan, çıkarıldığı günden beri orada yaşıyor.

Sosyal hizmetler tarafından maaş bağlanan, kaymakamlığın, valiliğin 'otele yerleştirelim, ev tutalım' gibi isteklerin tamamını da geri çeviren Mesude Turhan, "Bu ortak evimizdi. Ben yıllarca temizliğe giderek, tırnaklarımla kazıya kazıya bu evin parasını ödedim. Bu evde benimde hakkım var. Ev onun üzerine olunca başkasına satıp tapuyu devretmiş. O sefasını sürerken ben çocuklarımla kapının önüne atıldım. Ben evimi geri istiyorum. Alıncaya kadar da buradan gitmeyeceğim. Devletimiz her türlü desteği vereceğini söylüyor. Ama ben bu evimi istiyorum, adalet istiyorum. Ben hakkım olanı istiyorum" dedi. Komşularının ve çevredeki vatandaşların getirdiği yemekleri yiyen Mesudiye Turhan, rahatsızlandığı zaman ise kaymakamlık görevlileri tarafından tedavisi için hastaneye getiriliyor.

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Evini geri alabilmek için apartman önüne çadır kurdu
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