Evini sel suları bastı: Kaçarken böyle yaralandı!

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Yayladağı ilçesinde yağışla birlikte sel etkili oldu ve yollar adeta göle döndü. Şiddetli yağışla birlikte yolların göle döndüğü, evleri, bahçeleri su bastığı anlar ve vatandaşların selden kaçma anları kameraya yansıdı. Giderlerin açılmasıyla kent merkezindeki sular çekildi ve geriye selden zarar gören alanlar kaldı. Dere kenarına yakın noktadaki evleri sel atında kalan Şakirali ailesinin yuvaları da zarar gördü. Sel esnasında düşen Miyade Şakirali'nin omzu çıktı. Eşyalarının hepsinin selle zarar gördüğünü belirten Miyade Şakirali, derenin birdenbire yükseldiğini ve suların hepsinin evlerine geldiğini belirtti.
"DERE TAŞTI VE EVİMİN YANINDAN İKİNCİ DERE AKAR GİBİ AKTI"
Evde oturdukları esnada aniden sele kapıldıklarını ifade eden Bekir Şakirali, "Biz evde oturuyorduk, aniden sel bastı. Sel basınca ne yapacağımızı bilemedik kaçtık. Kaçmaya çalıştık ama bir türlü kaçamadık. Çocuklarıma ve eşimi selden çıkardım. Eşimi çıkartırken eşim suya düştü. Kaldık geri yukarı çıkarttım. Bir saat sonra eve gelip gelip baktığımda her yerinde su doluydu. Eşyaların hepsi selle birlikte gitti. Çok fazla yağmur yağdı buraya. Dere taştı ve evimin yanından ikinci dere akar gibi aktı" dedi.
"OĞLUM BENİ KURTARIRKEN YERE DÜŞÜP OMZUMU KIRDIM"
Selden kaçarken düşüp omzunu kırdığını ifade eden söyleyen Miyade Şakirali, "Komşu ile sohbet ediyorduk bir anda su bastı. Derede sular taştı eve geldi. Çocukları hemen kurtardık. Oğlum beni kurtarırken yere düştüm. Arka tarafa düşüp omzumu çıkardım. Sonra hastaneye gittim. Önce hiç böyle bir sel olmamıştı. Dere birdenbire yükseldi, suların hepsi evimize geldi" ifadelerini kullandı.