Evini sel suları bastı: Kaçarken böyle yaralandı!

"DERE TAŞTI VE EVİMİN YANINDAN İKİNCİ DERE AKAR GİBİ AKTI"

Evde oturdukları esnada aniden sele kapıldıklarını ifade eden Bekir Şakirali, "Biz evde oturuyorduk, aniden sel bastı. Sel basınca ne yapacağımızı bilemedik kaçtık. Kaçmaya çalıştık ama bir türlü kaçamadık. Çocuklarıma ve eşimi selden çıkardım. Eşimi çıkartırken eşim suya düştü. Kaldık geri yukarı çıkarttım. Bir saat sonra eve gelip gelip baktığımda her yerinde su doluydu. Eşyaların hepsi selle birlikte gitti. Çok fazla yağmur yağdı buraya. Dere taştı ve evimin yanından ikinci dere akar gibi aktı" dedi.