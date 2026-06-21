Evini seraya çeviren zehir tacirleri yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Bakırköy ve çevre ilçelerde "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına uyuşturucu dağıttığı tespit edilen şüpheliler, polisin operasyonuyla yakalandı.

ADIM ADIM TEKNİK TAKİP

Narkotik polisinin gerçekleştirdiği fiziki ve teknik takip çalışmaları sonucunda, uyuşturucu trafiğini yöneten şüphelinin A.S. (47) olduğu belirlendi. Şüphelinin, Bakırköy bölgesinde sokak aralarında uyuşturucu dağıtımı yaptığı tespit edilince operasyon için düğmeye basıldı.

LÜKS REZİDANSTA UYUŞTURUCU SERASI

Gerekli çevre güvenlik önlemlerini alan polis, 20 Haziran'da şüphelinin Beylikdüzü'ndeki adresine baskın düzenledi. Operasyonda hedefteki A.S. (47) ile birlikte ikamette bulunan M.Y.A. (41) kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

EVDE UYUŞTURUCU SERASI ÇIKTI

Zanlıların evinde yapılan aramalarda ise polisin dikkati sayesinde bir uyuşturucu laboratuvarı ortaya çıkarıldı. Evin içerisine özel bir sera düzeneği kurulduğu ve uyuşturucu maddelerin burada yetiştirildiği belirlendi. Operasyonda 4 kilo 12 gram marihuana (31 adet şeffaf poşet içerisinde paketlenmiş) ve evin içerisine kurulmuş özel sera ekipmanları ve düzenekleri ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan uyuşturucu tacirleri A.S. ve M.Y.A., "Narkotik Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak" suçundan hakim karşısına çıkarılmak üzere 21 Haziran'da adliyeye sevk edildi.