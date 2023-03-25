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Giriş Tarihi: 25.3.2023 09:35

Evini yakıp sosyal medyadan paylaştı

Bağcılar'da, iddiaya göre 3'üncü kattaki kiracıları çıkarmak için çatı katını ateşe verip, görüntüleri sosyal medyada paylaşan Uğut Berat Dere gözaltına alındı.

DHA
Evini yakıp sosyal medyadan paylaştı

Yangın, saat 21.40 sıralarında Yavuz Selim Mahallesi 1102 Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatı kısmında çıktı. İddiaya göre, dayısına ait binanın çatı katında yaşayan Uğut Berat Dere, üçüncü kattaki kiracı Yılmaz Acar'ın evi boşaltmasını istedi. Daha önce de 'Binayı yakarım' dediği belirtilen Dere, evde bulunduğu sırada bez parçalarını yakarak oturduğu evi ateşe verdi. Büyüyen alevler çatı katını sardı. Dumanları fark eden bina sakinleri, evlerinden çıkarken itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri müdahale ederek, kısa sürede alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Bina sakinleri Dere'yi saldırdı, aralarında arbede yaşandı. Arbede ekiplerin müdahalesi ile son bulurken, Dere gözaltına alındı. Binanın çatı katı kullanılmaz hale geldi. Dere'nin evi yaktığı anları cep telefonu kamerasıyla çekip sosyal medyada paylaştığı görüldü.

Yılmaz Acarın amcası Veysel Acar, "Benim kardeşim de burada oturuyor. Ev sahibine birkaç gün önce demiş ki, 'ben burayı yakacağım. İnsanları bu binayı boşaltın' diye tehdit etmiş. Polislere şikayet etmişler ama yine serbest kalmış. Yangını kendi oturduğu evde çıkartmış. Zaten hep alkol kullanıyordu. Bunu herkes biliyor. Geceleri kalkıp komşulara 'burayı boşaltın' diye bağırıyor" şeklinde konuştu.

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Evini yakıp sosyal medyadan paylaştı
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