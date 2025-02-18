Evinin kapısında katledildi

İstanbul Büyükçekmece'de pazartesi sabah saatlerinde meydana gelen olay şöyle gelişti: 4 katlı binanın üst katında arkadaşlarıyla yaşayan Koray Kazancıoğlu (31) kapıya gelen bir kişiyle tartıştı. Tartışma sırasında Kazancıoğlu şüpheli tarafından daire kapısında silahla vuruldu. Salona kadar gelen Kazancıoğlu arkadaşlarına 'Vuruldum' diyerek yere düştü. İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı. Polis kısa sürede saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ile birlikte 7 kişiyi gözaltına aldı. Kazancıoğlu'nun 10 bin liralık borç nedeniyle öldürüldüğü öğrenildi.