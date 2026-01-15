Evinin kapısını açtığı 20 yıllık arkadaşından büyük ihanet: Hasta anneannesini bırakarak ortadan kayboldu!





"DÜZENLİ BAKIMA İHTİYACI VAR"

Arkadaşının bir hafta önce gitmesinin ardından yaşlı kadının ihtiyaçları ile kendisinin ve annesinin ilgilendiğini söyleyen Bakır, "Torunu bırakıp gittiğinden bu yana 6-7 gündür biz bakmak durumundayız. Sabah akşam biz yemeğini getiriyoruz, ama ne kadar bakabiliriz. Sonuçta bu kadın Alzheimer hastası ve evde tek başına kalmak durumunda kalıyor. Evde elektrikli soba var kendini yakacak, başına bir iş gelecek diye korkuyoruz. Bu kadının düzenli olarak kullandığı ilaçları var mı, yok mu bilmiyoruz. Ciddi bir bakım ihtiyacı var, bu da bizim elimizden gelmiyor şu an" şeklinde konuştu.

Öte yandan, Tarık Bakır'ın elektrikli bisikletinin polis ekipleri tarafından bulunarak teslim edilirken, anneannesini arkadaşının evinde bırakarak kayıplara karışan Ümit B.'yi arama çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.