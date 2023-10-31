Evinin önünde oturan hamile kadın, maganda kurşunuyla öldü

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Bağlık Mahallesi Kümeevler Mevkii'nde Ş.D ile S.C arasında odun indirme meselesinden kavga çıktı. 17 yaşındaki S.D., evinden aldığı pompalı tüfekle tartıştığı S.C.'ye ateş etmeye başladı. Tüfekten çıkan saçmalardan birisi S.C'nin omzunu sıyırırken, saçmalardan birisi de bu esnada evinin önünde oturan 7 aylık hamile 22 yaşındaki Sedanur Güven'in boyun kısmına isabet etti. Bir anda kanlar içinde kalan Güven, olay yerindeki vatandaşlar tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, bebeği ise yapılan başarılı operasyonla kurtarıldı. Olay yerinden kaçan cinayet şüphelisi Ş.D.'yi yakalama çalışmaları sürüyor.