Gümüşhane'de yaşayan 4.5 yaşındaki Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası Eymen Kayra Petek'in tedavisi için başlatılan kampanyada toplanan bağış miktarı, hedefin yalnızca yüzde 42'sine ulaşabildi. Doğduğundan beri bu ağır kas hastalığı ile mücadele eden Eymen'in tedavisi için gereken 3 milyon doların tamamı henüz toplanamadı. Petek ailesi, 10 ay önce başlattıkları yardım kampanyasında destek bekliyor. Anne Cansu Petek, kampanya izninin 2 ay sonra sona ereceğini belirterek, "Evladımın ayakları toprağa basmadan toprak olsun istemiyorum" dedi. Babası Saim Petek ise "Evladıma yardım edin, hastalığa yenilmesin" dedi.