Gaziantepli Oğur ailesi, SMA Tip hastası olarak doğan 3 aylık bebekleri Alya'nın tedavi edilmesi için gerekli olan yaklaşık 2 milyon doları bulabilmek için kampanya başlattı. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde uzman çavuş olarak görev yapan Enes Oğur, "Kızımın yakalandığı hastalık, ölümcül ve zamanı sınırlı. Ben vatan korurken evladımı Türk milletine emanet ediyorum. Çünkü benim, gerekli olan parayı bulmam mümkün değil. Allah kimseyi evlat acısıyla sınamasın" dedi. Anne Cansu Oğur da "Daha 20 günlükken tanısı konuldu. Maalesef semptomları başladı. Gerekli olan parayı tek başımıza bulmamız mümkün değil. Tek isteğimiz Alya'nın yaşaması. Lütfen elimizi bırakmayın, Alya'nın yaşaması için bize destek olun. Her çocuk gibi yürüyüp koşabilsin, 'anne-baba' diyebilsin" çağrısında bulundu.

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