Evlat acısını mücadeleye dönüştürdüler: 6 yıllık adalet yolculuğu

Genç sporcu Umut Gündüz, 15 Temmuz 2020 akşamı antrenmandan evine dönerken alkollü ve aşırı hızlı bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. İncelemelerde sürücünün 1,53 promil alkollü olduğu, bilirkişi raporunda Umut Gündüz'ün gerekli tüm güvenlik ekipmanlarını kullandığı, yolun sağ şeridinde ilerlediği ve kazada kusursuz olduğu, sürücü Çağdaş Şenyüz'ün asli kusurlu bulunduğu belirtildi. Yaklaşık 4 ay tutuklu kalan sanık, daha sonra "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 4 yıl 5 ay hapis cezası aldı. Ancak cezaevine girmedi.

Gündüz ailesi, verilen cezayı yetersiz bularak adalet mücadelesini sokaklara taşıdı. "Umut'a Ses Ol" hareketiyle Türkiye'ye yaydı. Baba Menderes gündüz, eşi Asuman Gündüz ile 6 yıldır yaşadıkları acıyı ve Umut gibi bisikletli kaza kurbanları için yürüttükleri çalışmaları SABAH'a anlattı.

MÜCADELE MAHKEME SALONLARIYLA KALMADI

Son duruşmada verilen karar üzerine, kendileri de toplumun vicdanına ulaşmak için harekete geçme kararı aldıklarını belirten Gündüz, Şanlıurfa'dan başlayarak birçok ilde baroları, sivil toplum kuruluşlarını, siyasi partileri ziyaret ettiklerini, daha sonra bu çalışmalarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) taşıdıklarını kaydetti.

"DAHA CAYDIRICI YASALAR İSTİYORUZ"

Gündüz, yalnızca Umut Gündüz'ün dosyası için değil, Türkiye'de artan bisikletli ölümleri konusunda da hazırladıkları rapor ve önerileri ilgili kurumlarla paylaştıklarını söyledi. Gündüz, alkollü araç kullanıp ölüme neden olan ve olay yerini terk eden sürücülere uygulanan yaptırımların daha caydırıcı olması gerektiğini savunarak; yıllardır bisiklet güvenliği, trafik hukukunda yapılması gereken düzenlemeler ve cezasızlık tartışmaları konusunda kamuoyu oluşturmaya çalıştıklarını aktardı.

Ankara'daki ilk bisiklet yoluna 'Umut Gündüz Bisiklet Yolu' adının verilmesini en anlamlı kazanımlarından biri olarak gören Menderes Gündüz, "Biz oğlumuzu geri getiremeyeceğiz. Tek isteğimiz, hiçbir anne ve babanın aynı acıyı yaşamaması. Çocukların korkmadan bisiklete binebildiği, ailelerin endişe duymadığı ve adaletin herkes için eşit olduğu Türkiye istiyoruz." dedi.