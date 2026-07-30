Evlatları boğazı kesilerek katledilmişti! Eşinin ölüm haberini alan acılı kadın feryat etti: ‘Karısı da her şeyi bilip…’





İKİ EVLADINI TOPRAĞA VERDİ, KOCASININ DA ÖLÜM HABERİNİ ALDI



DNA'ların eşleştiğini televizyondan duyduğunu anlatan Ayşegül Şimşek, "6 yıl önce eşim bir iş için 'Ankara'ya gidiyorum' diye evden çıktı. Gitti ve bir daha da dönmedi. Ben birçok yere başvurdum, şikayetçi oldum. Birçok kanala da başvurdum ama hepsi yarıda bırakıldı. Devamını getirmediler. Çocuğum öldükten sonra bulundu ama iki çocuğumu geri getirebilirler mi. Benim çocuklarım geri gelmeyecek. Ben idam istiyorum. 500 bin liralık bir borçtan bahsediliyor. Öyle bir paradan benim hiçbir zaman haberim olmadı. O adam belki uyduruyor, bilmiyorum, belki gerçekten vardır. Benim hiçbir haberim yok. Ben hiç öyle bir para ne gördüm ne duydum. 500 bin lira için bir insan öldürülür mü, bilmiyorum. O adama ne karı oldu, 500 bin lirayı aldı mı? İnşallah sürünür. O adamı öldürdüyse niye gelip benim çocuklarımı öldürdü. Benim haberim başka bir kanaldan oldu. Bir arkadaş arayıp haber verdi. Benim haberim yoktu. Onlar da araştırdılar" dedi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör