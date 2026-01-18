Evlatları için nakille yeniden doğdu

Diyabete bağlı nefropati ve retinopati tanıları bulunan Danka Deliyanova (26), diyaliz tedavisi görürken Bulgaristan'da evlat edindiği ikiz erkek çocukları sayesinde yaşama tutundu. Hayatı, haftada 3 gün, saatler süren hemodiyaliz seansları arasında geçen Deliyanova, Türkiye'de gerçekleştirilen nakille hayata yeniden 'merhaba' dedi. Bir çocuğunun olmasını çok istediğini anlatan Deliyanova, "Evlat edindim. Daha sonra da böbrek yetmezliğim ilerledi, görme yetimi kaybetmeye başladım ama bebeklerim bana ışık oldu. Annemin bağışladığı böbrekle nakil oldum. İkizlerim için hayatta kalmam ve onlar büyürken yanlarında olmak istiyordum. Gözlerimle ilgili ameliyat da olacağım. Her şey evlatlarımı daha iyi görmek ve büyütebilmek için" dedi. Deliyanova'nın böbrek naklini gerçekleştiren Organ Nakli Uzmanı Op. Dr. Volkan Turunç, "Bu annenin yaşadıkları organ bağışının ve naklinin bir insanın hayatını değil, bir ailenin kaderini nasıl değiştirebildiğinin en güçlü örneklerinden biri" dedi.