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Giriş Tarihi: 9.5.2022

Evlatlarımın kokusu en büyük hediye

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Evlatlarımın kokusu en büyük hediye
KARAMAN'DA tüp bebek tedavisi sonrası üçüz bebeklerine hamile kalan Buse Koçak, bebekleri ile ilk anneler gününü kutlamanın mutluluğunu yaşıyor. Kendisine en güzel hediyenin çocukları olduğunu belirten Koçak, "Çocuklarımı ölümü göze alıp dünyaya getirdim. Şimdi de onlarla ilk anneler günümü geçiriyorum. Onların varlığı, kokusu bana en büyük hediye" diye konuştu. Mehmet (30) ve ev hanımı Buse Koçak (26) çifti 1 yıl süren tüp bebek tedavisinin ardından bebek sahibi olabileceklerini öğrendi. Tedavileri sürerken 3'üz bebek haberini alan Koçak çiftinin mutlulukları bir kat daha arttı. Ancak hamileliğin ilerleyen dönemlerinde doktorlar, riskli doğum olacağı ve Buse Koçak'ın da hayatının tehlikeye girebileceği belirterek anne karnındaki iki bebeğin kalbine iğne yapıp, doğumu sonlandırabileceklerini söyledi. Buse Koçak bunu kabul etmeyerek 'Ölümde olsa çocuklarımı dünyaya getireceğim' dedi. Buse Koçak 32 haftalık hamileyken 7 ay önce prematüre bebekleri Dünya Bilge, Lina Irmak ve Mira Ada'yı kucaklarına aldı. Koçak, "Uyurken bile onları izliyorum. Allah'ın en güzel nimetlerinden biridir çocuk. Üç tane olunca bakımı ve masrafları tabi ki zor oluyor. Ama Anne-baba olarak yavrularımıza en iyi şekilde bakmaya çalışıyoruz" dedi.

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Evlatlarımın kokusu en büyük hediye
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