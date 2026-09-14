Evlendikten hemen sonra kaybolmuştu! Mustafa Yılmaz dosyasında yeni gelişme: Yargıtay düğümü çözdü!

Mustafa Yılmaz, 2015 yılında Elazığ'ın Palu ilçesinde evlendikten kısa bir süre sonra kayboldu. Yıllar boyunca kendisinden haber alınamazken olay ulusal televizyon programlarına kadar taşındı ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
11 YIL BOYUNCA AKIBETİ BİLİNEMEDİ
Yılmaz'ın kaybolmasının ardından yürütülen soruşturmalarda, kaçırılarak öldürülmüş olabileceği iddiası üzerinde duruldu.
SORUŞTURMADA 13 ŞÜPHELİNİN İFADESİ ALINDI
Palu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 13 şüphelinin ifadesine başvuruldu. İlk aşamada serbest bırakılan şüphelilerden bazıları, elde edilen yeni deliller doğrultusunda yeniden gözaltına alındı.
5 KİŞİ TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında M.Y., F.Y., İ.Y., O.Y. ve M.D. hakkında tutuklama kararı verildi. Palu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü çalışmalara Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı da destek verirken, dosyada teknik inceleme ve analizlerden yararlanıldı. Soruşturmada "daraltılmış baz analizi" yönteminin de kullanıldığı belirtildi.
TÖREYE KURBAN GİTTİ İDDİASI
Soruşturma dosyasına yansıyan iddialara göre olayın, Mustafa Yılmaz'ın teyzesinin kocasının kardeşi olan 20 yaşındaki N.N.Y. ile evlenmek istemesinin ardından aile içerisinde yaşanan tartışmayla başladığı öne sürüldü. İddiaya göre Yılmaz, daha sonra planlı şekilde kaçırıldı, darbedildi ve silahla vurularak öldürüldü. Cesedinin ise kırsal bir alana götürülerek üzerine kireç dökülüp gömüldüğü ileri sürüldü. Mustafa Yılmaz'ın cesedine ise bugüne kadar ulaşılamadı.
İDDİANAME "CESET BULUNAMADI" GEREKÇESİYLE İADE EDİLDİ
Soruşturmanın ilerlemesinin ardından Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı, elde edilen deliller doğrultusunda iddianame hazırladı. Ancak Elazığ 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Mustafa Yılmaz'ın cesedinin bulunamamış olmasını gerekçe göstererek iddianamenin iadesine karar verdi. Başsavcılık bu karara itiraz etti. İtirazın Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedilmesiyle dosyanın yargılama aşamasına geçişi durdu.
DOSYA YARGITAY'A TAŞINDI
İddianamenin iadesine ilişkin süreç, kanun yararına bozma yoluyla Yargıtay 1. Ceza Dairesinin önüne geldi. Dosyayı inceleyen Yargıtay, itirazın reddine ilişkin kararı hukuka aykırı buldu. Bu karar Mustafa Yılmaz dosyasında yıllardır beklenen yargılamanın önünü açan kritik gelişme oldu.
İADE KARARI KALDIRILDI, İDDİANAME KABUL EDİLDİ
Yargıtay kararının ardından dosyada yeniden değerlendirme yapıldı. Elazığ 1. Ağır Ceza Mahkemesinin iddianamenin iadesine ilişkin kararı kaldırılırken, hazırlanan iddianame kabul edildi. Böylece Mustafa Yılmaz'ın kaybolmasının üzerinden yıllar geçtikten sonra dosyada yargılama aşamasına geçildi.
"ADALET, KATİLİN CESEDİ SAKLAMADAKİ BAŞARISINA YENİK DÜŞMEMELİ"
Yılmaz ailesinin müşteki vekili Avukat Osman Tanman'ın, iddianamenin iade edildiği dönemde yaptığı açıklama da son gelişmenin ardından yeniden gündeme geldi. Tanman o dönem karara şu sözlerle tepki göstermişti: "Delil var, failler var, iddianame var; ama 'ceset yok' diye yargılama yok! Adalet, katilin cesedi saklamadaki başarısına yenik düşmemelidir."
11 YIL SONRA GÖZLER MAHKEMEDE
2015 yılında başlayan ve Mustafa Yılmaz'ın akıbetinin yıllardır belirlenemediği dosyada, Yargıtay'ın kritik kararının ardından yeni bir dönem başladı. İddianamenin kabul edilmesiyle birlikte dosyadaki iddialar artık mahkeme önünde değerlendirilecek. Tutuklu şüphelilerin hâkim karşısına çıkması beklenirken, Mustafa Yılmaz'ın akıbetinin ve olayın tüm yönlerinin yargılama sürecinde aydınlatılması bekleniyor.
Yıllardır adalet arayan Yılmaz ailesinin gözü şimdi mahkemeden çıkacak kararda.