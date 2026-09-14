Evlendikten hemen sonra kaybolmuştu! Mustafa Yılmaz dosyasında yeni gelişme: Yargıtay düğümü çözdü!

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında M.Y., F.Y., İ.Y., O.Y. ve M.D. hakkında tutuklama kararı verildi. Palu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü çalışmalara Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı da destek verirken, dosyada teknik inceleme ve analizlerden yararlanıldı. Soruşturmada "daraltılmış baz analizi" yönteminin de kullanıldığı belirtildi.

TÖREYE KURBAN GİTTİ İDDİASI

Soruşturma dosyasına yansıyan iddialara göre olayın, Mustafa Yılmaz'ın teyzesinin kocasının kardeşi olan 20 yaşındaki N.N.Y. ile evlenmek istemesinin ardından aile içerisinde yaşanan tartışmayla başladığı öne sürüldü. İddiaya göre Yılmaz, daha sonra planlı şekilde kaçırıldı, darbedildi ve silahla vurularak öldürüldü. Cesedinin ise kırsal bir alana götürülerek üzerine kireç dökülüp gömüldüğü ileri sürüldü. Mustafa Yılmaz'ın cesedine ise bugüne kadar ulaşılamadı.