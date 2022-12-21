Evlendikten Sonra İkametgah Değişikliği Zorunlu Mu? Evlilik Sonrası İkametgah (Adres) Değişikliği Nasıl Yapılır, E-Devlet’ten Yapılır Mı?

Evlilik süreci tatlı telaşların olduğu, önemli bir merasimdir. Çiftler için yeni bir dünyaya kapı aralayan bu dönemde çiftler tarafından ikametgâh konusu çok sık araştırılmıştır. Evlendikten sonra ikametgâh değişikliği zorunlu mu sorusuna cevap aramak isteyen evli çiftler internete başvurmuştur. İkametgâh için kişiler, nüfusa gitmeden adres değişikliği yapılıp yapılmayacağı konusunda da kafa karışıklığı yaşamıştır. Resmi veri tabanlarında da kullanılan bu durum kişilerin yaşadığı alanı değiştirmek durumundadır. Kadın ve erkek daha önce yaşadığı evde hayatlarını birleştirmiyorsa ikametgâh değişikliği yapmaları zorunludur. Peki evlilik sonrası ikametgâh değişikliği nasıl yapılır ve E-devletten yapılır mı? Evlendikten sonra ikametgâh değişikliği zorunlu mu soruları çerçevesinde merak edilen bilgileri sizler için derledik.



Evlendikten Sonra İkametgâh Değişikliği Zorunlu Mu?

Kadın ve erkeğin resmi olarak hayatını birleştirmesi için evlilik birliğinin belirli kurallarına da uymalıdır. Bu kurallardan birisi de ikametgâh değişikliğidir. Evlendikten sonra ikametgâh değişikliği zorunlu mu sorusu da bu durumda önem kazanacaktır. Yeni evli çiftler, daha resmi olarak bir araya gelmek için ikametgâh değişikliği yapması zorunludur. Bunun için kişilere resmi nikah günü itibariyle 30 gün tanınmıştır. Bu süre içerisinde değişiklik yapmayan kişiler para cezası ödemek zorunda kalacaktır. Bunun için kişiler yanında nüfus cüzdanı ve yeni adresine kesilmiş bir fatura bulundurması yeterli olacaktır.

Nüfusa Gitmeden Adres Değişikliği Nasıl Yapılır?

İnternetin gelişmesiyle beraber pek çok işlem uzaktan da gerçekleşebilmiştir. Nüfusa gitmeden adres değişikliği nasıl yapılır sorusu yeni evli çiftlerin sorduğu sorular arasındadır. Evlendikten sonra ikametgâh değişikliği e-devlet üzerinden yapılır mı sorusunu soran kişiler, bu soruya da cevap aramıştır. Son zamanlarda sıklıkla kullanılan bu uygulama ile kişiler vakit kaybetmeden pek çok işini uzaktan yürütmüştür. E-devlet üzerinden yapılacak işlemde Adres Değişikliği Bildirimi alanında yerleşim adresinin değişikliğini yapabilmek mümkün.

Evlendikten Sonra Adres Değişikliği Nasıl Yapılır?

Evlilik merasiminden sonra evli çiftler, evlendikten sonra adres değişikliği nasıl yapılır sorusuna cevap aramıştır. Evlilik sonrası ikametgâh değişikliği yapacak kişiler, oturacağı evin bağlı olduğu nüfus ve vatandaşlık işleri dairesine başvurması gerekecektir. Eğer ikametgâh değişikliği belirli süre içerisinde yapılmazsa bunun para cezası vardır. İkametgâh adresini resmî kurumlara bildirmeyen çiftler için 94 TL para cezası uygulanır. Bu durumların yaşanmasını istemeyen evli çiftler adres değişikliğini nikah günü itibariyle 30 gün içerisinde yapması gerekecektir.