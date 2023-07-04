Evlenemez Raporu Kimlere Verilir? Evlilik İçin Sağlık Raporu Hangi Durumlarda Verilmez, Hangi Hastalıklar Evlenemez?

Evlenemez raporu kimlere verilir konusu, evlenmeden önce yapılan tetkikler sonucu verilebilecek kararı ifade eder. Bu raporun hayati bir önemi vardır. Evlenmek isteyen bireylerin ve akabinde çocuk sahibi olmak isteyen bireylerin bu rapora sahip olması gerekir. Hangi hastalıklar evlenemez için genelde nadir ve bir o kadarda ciddi hastalıklar olduğunu söyleyebiliriz. İşte bu nokta da sağlık raporu devreye girer ve duruma göre evlenilir ya da evlenilemez. Evlilik için sağlık raporu hangi durumlarda verilmez ile daha açıklayıcı bilgilere yer verilecektir.

Evlenemez Raporu Kimlere Verilir?

Her birey zamanı gelince aile kurmak ister. Bizim toplumumuzda aile çok önemli ve kıymetlidir. Hatta aile toplumumuzun en küçük yapı taşıdır, kurumudur. Dolayısıyla ciddi bir konudur. Geleceğin şekillenmesinde, çocuğun yetiştirilmesinde ailenin rolü çok büyüktür. Ailenin önemi bu kadar fazlayken evlenmeden önce yapılması gereken bazı sağlık tetkikleri vardır. Bireyler sağlık raporlarına göre evlenebilir ya da evlenemez. Çünkü bazı hastalıkların varlığı durumunda aile kurmak isteyen kişilere evlenemez raporu verilir.

Evlilik İçin Sağlık Raporu Hangi Durumlarda Verilmez?

Evlenmek isteyen iki kişinin yapması gereken bazı prosedürler vardır. Bu prosedürler çok önemlidir. Hele ki konu sağlık olunca bu durum daha da önem kazanmaktadır. Bu durumda evlenmek isteyen kişilerin evlenmeden önce sağlık kontrollerinden geçmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Sağlık açısından ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık kişilerin evliliklerinin gerçekleşmemesine sebep olabilir. Evlenmek isteyen kişilere yapılan sağlık kontrolleri şu şekildedir:

HIV enfeksiyonları yani AIDS

Hepatit B taraması

Hepatit C taraması

Kan grubu uyuşmazlığı

Akdeniz Anemisi

Hangi Hastalıklar Evlenemez?

Evlenmek isteyen kişiler evlenmeden önce yukarıda belirtilen hastalıklar ile ilgili gerekli testleri yaptırır. Bu test sonuçlarına göre iki kişi arasında herhangi bir sağlık sorunu var mı, uyuşmazlık var mı onlara bakılır. Evlenmek isteyen kişiler hangi hastalıklar sonucu evlenemeyeceği şu şekildedir: