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Giriş Tarihi: 17.06.2026 09:44

Evlenmek istediği kızın kardeşini katletmişti! Cani ülkeden kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı

İstanbul Güngören'de evlenmek istediği kızın kardeşini sokak ortasında silahla vurarak katletmişti. 37 yaşındaki M.D. isimli Suriye uyruklu şahıs, kaçak yollarla ülkesine gitmek isterken Cilvegözü Sınır Kapısı mevkiinde polis ekiplerince yakalandı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Evlenmek istediği kızın kardeşini katletmişti! Cani ülkeden kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı
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Olay, 15 Haziran günü saat 00.50 sıralarında İstanbul'un Güngören ilçesi Mareşal Çakmak Mahallesi'nde yaşandı. Evlenmek istediği kızın evinin önüne gelen ve yaşadığı sorun sonrası tartışmaya başlayan M.D. (37) isimli şahıs ile aile arasında tartışma yaşandı. Tartışmadan bir süre sonra evin önüne motosikletle gelen şahıs, kızın kardeşi Hazem Muhammed'i (21) silahla sokak ortasında vurarak öldürdü.

ÜLKEDEN KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Olay sonrası M.D. isimli şahıs olay yerinden ayrıldı. Polis ekiplerinin yaptıkları çalışmalarda; kasten öldürme olayının şüphelisi olan şahsın, İstanbul'dan çıkış yaptığı ve yasa dışı yollarla ülkesi olan Suriye'ye geçiş yapabileceği bilgisi alındı.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Yapılan çalışmalar neticesinde araç, Cilvegözü Sınır Kapısı yolu üzerinde Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından yakalandı. Araç içerisindeki şahıslar incelendiğinde M.D.'nin araçta olmadığı ve sürücünün M.S. olduğu belirlendi. Polis ekiplerinin çalışmasında M.D.'nin araçtan indiği belirlendi ve bir süre sonra zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan 2 şahsın da emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL

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