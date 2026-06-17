Evlenmek istediği kızın kardeşini katletmişti! Cani ülkeden kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Yapılan çalışmalar neticesinde araç, Cilvegözü Sınır Kapısı yolu üzerinde Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından yakalandı. Araç içerisindeki şahıslar incelendiğinde M.D.'nin araçta olmadığı ve sürücünün M.S. olduğu belirlendi. Polis ekiplerinin çalışmasında M.D.'nin araçtan indiği belirlendi ve bir süre sonra zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan 2 şahsın da emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör