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Giriş Tarihi: 25.3.2022

Evler kardan kayboldu

ASLIŞAH NARGÜL ASLIŞAH NARGÜL
MURAT YILDIRIM
Evler kardan kayboldu
Bahar geldi derken, kar yağışı geri döndü. Orta Anadolu'da birçok il, güne karla uyandı. Bolu'da etkili olan kar yağışı, Anadolu Otoyolu ve D-100 karayolunda sürücülere zor anlar yaşattı. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergâhı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, önceki gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars da gece boyunca etkili olan yoğun karla beyaza büründü. Siirt Eruh-Şırnak karayolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının 2 metrenin üzerine çıktığı Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde, vatandaşlar küreklerle açtıkları tüneller sayesinde evlerine ulaşabiliyor. Bitlis'te tek katlı evin çatısındaki karların düşmesi sonucu içeride mahsur kalan aileyi itfaiye ekipleri kurtardı. Kar nedeniyle Bayburt'ta il genelinde, Erzurum'da il merkezinde, Ağrı'nın 4, Erzincan'ın da 3 ilçesinde okullar 1 gün tatil edildi. Bitlis'te, kaldırımda yürüyen vatandaş, bir binanın çatısından düşen tonlarca karın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

HASTA KADINA ULAŞILDI
Muş İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler kar kalınlığının 8-10 metreyi aştığı dağ yollarında çalışmalarını sürdürüyor. 26 bin kilometre köy yolu kardan temizlenirken, karla mücadeleye yaklaşık 7 milyon lira harcandı. Erzurum'un Tekman ilçesinde, kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu Turnagöl Mahallesi'nde mahsur kalan bir kadın hasta, kurtarılarak ambulansa ulaştırıldı.

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Evler kardan kayboldu
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