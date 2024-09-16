Evleri soyan ‘turist kızlar’ bu kez kaçamadı

İstanbul'da kendilerine 'turist kızlar' adını veren 3 kadından oluşan hırsızlık çetesi, son işlerinde yakayı ele verdi. Üç hırsız, bir süre önce Kadıköy'de U.G.'nin evine girerek 300 Euro (yaklaşık 12 bin lira) nakit parayı alıp kaçtı. U.G.'nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma sürerken, hırsızlar bu kez de 5 Eylül'de Üsküdar'da ikamet eden H.Ö.'nün evine girdi.Evden 15 bin lira, 4 kol saati, 17 çeyrek altın, 4 yarım altın, 7 tam altın, 1 küpe ve 1 bilekliği çaldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kimliğini tespi ettiği şüpheliler Miraç Ç. (23), Özlem Ç. (29) ve Petek Ç.'yi (21) gözaltına aldı. Çok sayıda suç kaydı bulunan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tanınmamak için bazen şapka, bazen eşarp takan şüphelilerin ellerindeki aparatla binaların kapısını saniyeler içinde açtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.