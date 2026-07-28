Evlerine dönünce şok yaşadılar 680 bin TL’lik birikimleri çalındı

Olay geçtiğimiz ay Cevatpaşa Mahallesi Birlik Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, hastane randevusu için evden ayrılan Hayri Köse ve ailesi, eve döndüklerinde yatak odasındaki çelik kasanın boşaltıldığını gördü. Olay sonrası mağdur Hayri Köse, savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Çelik kasa içerisinde 550 bin TL değerinde ziynet eşya ve 134 bin 400 TL'lik nakit para olduğu öğrenildi.

KASADAKİ TÜM BİRİKİMLERİ ÇALDILAR

İddiaya göre, evde kimsenin bulunmadığı sırada binaya giren 2 kadın hırsız, doğrudan yatak odasında bulunan çelik kasayı hedef aldı. Kasayı açan şüpheliler, içindeki yaklaşık 550 bin TL değerindeki altın ve 134 bin 400 TL nakit parayı çaldı. Kasadan alınanlar arasında; 1 adet gramise altın, 6 adet çeyrek altın, 8 adet gram altın, 1 adet altın kolye, 3 adet altın yüzük, 1 adet pırlanta yüzük, 2 adet altın bileklik, 1 adet altın zincir kolye, 10'ar gramlık 4 adet ajda, 2 adet altın kolye ve 134 bin 400 TL nakit para bulunduğu öğrenildi.

KAMERALAR KAYDETTİ

Hırsızların binaya giriş anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki kadının apartmana rahat tavırlarla girdiği, bir süre sonra da ayrıldığı görülüyor.

SABIKALILARIN PEŞİNDELER

Olay sonrası büyük şok yaşayan Hayri Köse, durumu fark eder etmez savcılığa suç duyurusunda bulundu. Polis ekipleri, kimlikleri tespit edilen ve daha önce de sabıkaları bulunduğu belirlenen iki kadının yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelilerin yakalanması için soruşturma sürüyor.