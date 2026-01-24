Evlerinin önündeki kanala düşen 4 yaşındaki Bera boğularak hayatını kaybetti

Boztepe Mahallesi'nde yaşayan Bera Berhu, ailesi serada çalıştığı sırada kardeşi ile sokakta oyun oynamak için dışarı çıktı. Kardeşiyle beraber sokakta oyun oynayan Bera bir anda sulama kanalına düştü. Ardından üzeri betonla kaplı kanala sürükledi. Kızının kanala düştüğünü gören anne durumu yakılarına bildirdi. Ardından vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

EKİPLER OLAY YERİNE GELDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Çocuğun bulunamaması üzerine devriyeye AFAD ekipleri girdi. İhbarın yapıldığı adrese gelen AFAD ekipleri, 112 ekipleriyle beraber 5 yaşındaki Bera Berhu'nun bulmak için ortam bir çalışması başlattı.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Ekiplerin bölgedeki 2 saatlik çalışmanın ardından büzler kırılması sonucu Bera Berhu'nun cansız bedeni görevliler tarafından bulundu. Bera'nın boğularak hayatını kaybettiğini gören yakınları gözyaşlarına boğuldu. Olay yerinde yapılan savcılık incelemenin ardından Bera'nın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.