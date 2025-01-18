İzmir'de yaşayan 29 yaşındaki Yunus K., evliliğe izin çıkmayınca dehşet saçtı. Yunus K. evliliğe karşı çıkan sevgilisinin annesi D.Ş. (50) ve sevgilisi Ş.Ş.'yi (17) pompalı tüfekle vurdu. Anne-kızın hayati tehlikesi sürüyor. Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ise olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan koordineli çalışmalarda şüphelilerin, Karabağlar'da ormana kaçtıkları belirlendi. Yunus K. ve akrabası H.K., ekiplerin düzenlediği operasyonla yakalanıp gözaltına alındı. Suç aleti pompalı tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklandı.