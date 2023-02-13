Evlilik İle İlgili Ayetler – Kuran’da Nikahla ve Evlilikle İlgili Ayetler Neler, Hangi Surede Geçiyor?

Evlilik ile ilgili ayetler ve mealleri okunduğunda evlilik müessesinin İslam dinindeki yeri daha iyi anlaşılacaktır. Evlilik ile ilgili ayet ve hadisler evlilikte yapılması ve yapılmaması gerekenler konusunda da fikir edinmenizi sağlar. Kuran'da evlilik hangi ayette geçiyor? Kuran'ın birçok suresi ve ayetinde evlilik ilgili bilgiler yer alır. Kuranda evlilik nasıl anlatılır sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Evlilik İle İlgili Ayetler ve Mealleri

Kuran'da evlilik temalı çok sayıda ayet vardır. Bu ayetlerden bir kısmı aşağıda sıralanmıştır.

Nisa Suresi'nin 22. Ayeti: Geçmişte olanlar bir yana, babalarınızın nikâhladığı kadınlarla evlenmeyin. Şüphesiz bu, çok çirkin bir hayâsızlık, Allah'ın gazabını celbeden bir günah ve pek iğrenç bir yoldur!

Nur Suresi'nin 32. Ayeti: İçinizden evli olmayanları, köle ve cariyelerinizden de evliliğe müsait olanları evlendirin. Eğer onlar fakir iseler, Allah onları lütfuyla zengin eder. Çünkü Allah'ın lütf-u keremi çok geniştir; O her şeyi hakkıyla bilir.

Nur Suresi'nin 60. Ayeti: Artık evlenme istek ve ümidi kalmamış yaşlı kadınların, güzellik ve süslerini yabancı erkeklere göstermemek şartıyla, dış giysilerini çıkarmaları günah değildir. Ancak olabildiğince iffetli davranmaları kendileri için daha hayırlıdır. Allah her şeyi hakkıyla işiten, hakkıyla bilendir.

Ahzab Suresi'nin 49. Ayeti: Ey iman edenler! Mü'min kadınlarla nikâh akdi yapıp, henüz cinsî münasebete girmeden kendilerini boşarsanız, bu durumda bir başkasıyla evlenebilmeleri için onlardan süre beklemelerini istemeye hakkınız yoktur. Yalnız onları gönül alacak bir kısım hediye ve yardımlarla memnun edin ve güzellikle boşayın.

Kuran'da Evlilik Hangi Ayette Geçiyor?

Kuran'da yer alan evlilik ayetleri sadece yukarıdakiler değildir. Aşağıdaki ayetlerde de evlilikle ilgili ifadeler bulabilirsiniz.