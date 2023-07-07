Evlilik teklifi mutluluğu acı bitti

İstanbul'da bir reklam ajansında grafiker olarak çalışan Yeşim Demir, (39) bir yıl önce tanıştığı Sakarya'da tarım market işletmeciliği yapan erkek arkadaşı Nizamettin Gürsu ile tatil için Çanakkale'nin Bozcaada ilçesine bir otele yerleşti. Kız arkadaşına önceki gün romantik bir evlilik teklifi yapan Gürsu, daha sonra bunu kutlamak için Bozcaada'da gün batımının en güzel seyredildiği yer olan Polente Burnu'nu çıktılar. Birlikte rüzgârgülleri eşliğinde gün batımını seyreden çift, iddiaya göre bir taraftan da alkol almaya başladı. Bu sırada piknik malzemelerini almak için araca yönelen Gürsu bir anda çığlık sesini duydu. Çığlığın geldiği yöne koştuğunda kız arkadaşının 30 metre yükseklikteki uçurumdan aşağıya düştüğünü fark etti.Hemen sağlık ekiplerine ve Jandarma'ya bilgi veren Gürsu, kız arkadaşının yanına inmeye çalıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri uçurumdan düşen kadının bulunduğu bölgeye inerek yaralı kadına ulaştı. Olay yerinde 45 dakika kalp masajı yapılan Yeşim Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Nizamettin Gürsu'nun "Evlilik teklifi sonrası romantik bir anımız olsun diye orayı seçtik. Biraz alkol aldık. Her şey bir anda oldu. Dengesini kaybedip aşağıya düştü" dediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bölgedeki tatilciler ve genç kızın arkadaşları Polente Burnu'nda gerekli tedbirleri almayan belediyeye tepki gösterdiler.YeşimDemir'in arkadaşları da ifadelerinin alınması için Bozcaada İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Demir'in yakınları ve tatilciler, "Burası herkesin geldiği ve gün batımını izlediği bir yer. Ancak yollar çok kötü ve uçurumun kenarında hiçbir önlem yok. Buraya çit çekilmeli, önlem alınmalı" diyerek CHP'li Bozcaada Belediyesi'ne tepki gösterdiler.Ağustos 2020 yılında da, Bozcaada'da arkadaşları ile tatil yapan endüstri mühendisi Ümran Önür (28) de gün batımını izledikleri Polente'de uçurumdan yuvarlanarak yaşamını yitirmişti.