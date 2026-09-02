Evlilik vaadinin altında dolandırıcılık silsilesi: Sır perdesi aralanınca mağdurlar oraya çıktı! Meğer ’hayvan’ bahanesiyle...

'SENETLE KÖYLÜYÜ DOLANDIRIYOR BU ADAM'

Çiçek, "Erzurum, Kars, Muş, Bayburt arabanın gittiği yerlerden bazılarını söylüyorum. Bu şehirlerde bu arabayla hayvan işi yapacaktı, köylerden hayvan alacaktı. Bir gün benim telefonum çaldı. Köylünün biri beni arıyor. 'Abi ben bu plakalı arabayı (34 LS 6846), alacağım, devri sizdeymiş' dedi. 'Ben bu arabayı size vermedim. Ben bu arabayı Mahmut O.'ya verdim' dedim. Kendisi 'Mahmut O. benimle hayvan karşılığı bu arabayı takas yapacak' dedi. 'Ben ödeme almadan kesinlikle arabanın devrini veremem. Zaten bu arabayı ben Arif Topuz ile Mahmut O.'ya verdim' dedim. Sonra bu Mahmut benim yanıma geldi. 'Abi arabanın devrini sen niye millete 'Vermem' diyorsun, benim işimi baltalıyorsun' dedi. Köylü beni arıyor 'Bu arabanın devrini ver' diye. Ben bu arabanın devrini adama veririm dediğim zaman benim kalkıp o arabanın devrini ona vermem lazım. Sen benimle mukavele yapmışsın, senin daha ödenmemiş 10 senedin var. Bana 'Abi sen kapatacaksın' dedi. Ben de 'Sen kapattın mı devri istemek hakkı senin, adamın değil ki. Yarın dedim bu süre geçtiğinde ben nasıl yapacağım bunu. Adama ne cevap vereceğim' Ben buna 'Yok' dedim ama bazı köylüler buna araba vermiş. Arabayla kabul etmişler takası. Arabaya karşılık veya senede karşılık, senetle köylüyü dolandırıyor bu adam. Senetle hayvanları almış, başka bir şehre bir hayvan pazarlığı yapmış, oraya göndermiş hayvanları. Orada hayvanları sattıktan sonra aracın plakasından firmanın ismini buluyorlar. Beni arıyorlar. Geliyorlar yanıma 'Biz hayvan verdik. Bu arkadaşı nerede buluruz' diye sordular. Ben 'Bu arkadaşın bizdeki adresi bu. Küçükköy'de oturuyor. Sen ne verdin buna' dedim. 'Ben 40 baş büyükbaş hayvan verdim' dedi. Arif Topuz'u aradım numaradan, o arabayı verdiğim arkadaşı. 'Abi o hayvanı almadı. Biz, hayvanı alamadan döndük.' dedi. Meğerse ondan sonra adam o memlekette ekibi kuruyor. İşin içinde muhtar var, köyün muhtarı, imamı var, bir de Mahmut Hoca var. Bu 3 kişi bu köylüden bu hayvanları alıyor. İki kamyon hayvan. Hesabını yapın. Gariban adam bakıyor. Bu adam komple mağdur. Birkaç sefer bu arkadaş beni aradı. 'Kardeşim ben kendi paramı alamıyorum, sana nasıl yardımcı olayım' dedim" şeklinde konuştu.