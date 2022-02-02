Evlilikle gelen çifte mutluluk

Trabzonlu Seyfullah Yılmaz (24) ile Samsunlu Senanur Aydın'ın (24), yolları, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Öğretim Öğretmenliği Bölümü'nü kazanınca kesişti. Aynı sınıfta öğrenim gören 2 öğretmen adayı, birlerine aşık oldu. 4. sınıfta nişanlanan iki genç, birlikte mezun oldu. Girdikleri KPSS'de bile aynı puanı aldılar. 25 Ocak'ta dünya evine giren çift, 31 Ocak'ta ise öğretmen olarak atandı. 6 günde çifte mutluluk yaşayan çiçeği burnunda çiftin aynı şehir, aynı ilçe ve aynı okula atanması ise "Evlilikte keramet varmış" dedirtti.
AŞK TESADÜFLERİ SEVER
Aşklarının tesadüflerle başladığını anlatan Seyfullah Yılmaz, "Aynı sınıftaydık ama birbirimizi tanımıyorduk. Okuldaki konferanslara hep geç gidiyordum. Genelde her yer dolu oluyordu. Ama Sena'nın yanı hep boş oluyordu. Bende sürekli onunu yanına oturmak zorunda kalıyordum. Otura otura ilgi duydum ve tanımak istedim. İlişkimiz 2. sınıfta böyle başladı ve 4. sınıfta nişanlandık. Nişanlandıktan sonra pandemi nedeniyle ailelerimizin yanına dönünce, 1 buçuk yıl birbirimizi göremedik. Üniversitedeki derslerimizi online olarak verdik. Sonunda birlikte mezun olduk. KPSS sınavından bile ikimizde 78 puanla aynı sonucu aldık. 'Bu ne kadar çok tesadüf diye' biz de birbirimize birçok kez sorduk.
EVLİLİKTE KERAMET VAR
Mezun olunca, memleketlerimize dönüp, özel okullarda çalışmaya başladık. Bu arada, '2020 atamaları yapılır' diye düşünerek, 'evlenip yuvamızı kuralım' dedik. Atamaların karma yapılacağı açıklanınca, müracaat ettik. Düğünümüzden 6 gün sonra da İstanbul Pendik Yayalar İlköğretim okuluna
atandık. Bizi en çok mutlu eden ise aynı ile aynı ilçeye ve aynı okula atanmamız oldu. Bu atama aynı zamanda bize güzel bir düğün hediyesi gibi oldu. Bir haftada birçok mutluluk yaşadık. Emeklerimizin karşılığını aldık ve hayallerimiz gerçek oldu. Düğünümüzün hemen ardından atamamızın yapıldığını duyan herkes 'evlilikte keramet var derlerdi de inanmazdık' yorumları yaptı" dedi.
Geçen hafta tercihlerin yapıldığı 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen programda yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın butona basmasıyla birlikte ataması yapılan öğretmenler sevinç gözyaşına boğuldu. O öğretmenler arasında Senanur ve Seyfullah Yılmaz çifti de vardı.