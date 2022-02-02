Evlilikle gelen çifte mutluluk

Trabzonlu Seyfullah Yılmaz (24) ile Samsunlu Senanur Aydın'ın (24), yolları, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Öğretim Öğretmenliği Bölümü'nü kazanınca kesişti. Aynı sınıfta öğrenim gören 2 öğretmen adayı, birlerine aşık oldu. 4. sınıfta nişanlanan iki genç, birlikte mezun oldu. Girdikleri KPSS'de bile aynı puanı aldılar. 25 Ocak'ta dünya evine giren çift, 31 Ocak'ta ise öğretmen olarak atandı. 6 günde çifte mutluluk yaşayan çiçeği burnunda çiftin aynı şehir, aynı ilçe ve aynı okula atanması ise "Evlilikte keramet varmış" dedirtti.

AŞK TESADÜFLERİ SEVER

Aşklarının tesadüflerle başladığını anlatan Seyfullah Yılmaz, "Aynı sınıftaydık ama birbirimizi tanımıyorduk. Okuldaki konferanslara hep geç gidiyordum. Genelde her yer dolu oluyordu. Ama Sena'nın yanı hep boş oluyordu. Bende sürekli onunu yanına oturmak zorunda kalıyordum. Otura otura ilgi duydum ve tanımak istedim. İlişkimiz 2. sınıfta böyle başladı ve 4. sınıfta nişanlandık. Nişanlandıktan sonra pandemi nedeniyle ailelerimizin yanına dönünce, 1 buçuk yıl birbirimizi göremedik. Üniversitedeki derslerimizi online olarak verdik. Sonunda birlikte mezun olduk. KPSS sınavından bile ikimizde 78 puanla aynı sonucu aldık. 'Bu ne kadar çok tesadüf diye' biz de birbirimize birçok kez sorduk.