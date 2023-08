Evreşe’nin sıra dışı başkanı

Evreşe Belediye Başkanı Soyuak (50), uzun yıllar Çanakkale'nin Gelibolu İlçesinin Evreşe Beldesi'nde doktorluk yaptı. Halkla kurduğu yakın ilişkiler nedeniyle "Belediye başkanı adayı ol" ısrarlarına daha fazla dayanamadı. Ak Parti'den 2009, 2014 ve 2019'da yapılan seçimlerde üç kez üst üste belediye başkanlığı görevine seçildi. Borçlu aldığı belediyeyi, borçlanmadan yönetiyor. Gelirleri artırdı, emekçilerin maaşlarını katladı. İlçede su ve interneti bedavaya, eti ise ucuza veriyor. Ücretsiz kreş ve spor salonu imkanlarının bulunduğu 2 bin nüfuslu Evreşe'de çello konserleri veriliyor. Sokak hayvanlarını da unutmayan genç başkan, sıra dışı başkanlık öyküsünü SABAH'a anlattı.

ÇİFÇİLER EKİNLERİ YARI FİYATINA BİÇİLİYOR

Başkan Soyuak, "Hasat zamanı geldiğinde çiftçiler ile biçerdöver sahipleri arasında ciddi anlaşmazlıklar oluyordu. Biçerdöverler, her yeri biçmek istemiyordu, zaman kaybı yaşanıyordu ve ayrıca çiftçi için ciddi bir de maliyeti oluyordu bu işin. Biz belediye olarak dışarıdan 3 biçerdöver kiraladık. Bu sayede geçen yıl dönüm başı 150 TL yerine 80 TL'den biçtirdik. Bu yıl da piyasada dönüm başı biçme ücreti 170 TL ile iken biz 95 TL'ye çiftçimizin ekinlerini biçtik. Burada taraflar çok memnun. Biz bütün hesapları yapıyoruz ve taraflara bunun kolaylığını sağlıyoruz" dedi.

EVREŞELİ OLUNCA HER ŞEY UCUZLUYOR

Evreşe'de her hane ayda 1 kilo kıymayı karkas et fiyatından alabiliyor. Kıymanın kilosu 350 lira olarak belirlenmişken Evreşeliler aylık 2 kilo kıymayı 230 liradan satın alıyor. Evreşe'de her mahallede bulunan çeşmelere arıtma sistemi kurulmuş. Bu sistem haneye özel kartla çalışıyor. Hane halkı aylık 450 litre bu arıtma merkezlerinden ücretsiz bir şekilde alıp kullanıyor. İnternet ise belde geleninde tamamen ücretsiz. Vatandaşlar modem temin etmek dışında internet hizmetinin hiçbir aşamasında ücret ödemiyor. Evreşe'de yaşlılar da unutulmamış, kendi yemeğini yapmakta zorlanan yaşlılara her akşam belediye ekipleri tarafından yemek götürülüyor.

EĞİTİM ALDI PARMAKLA GÖSTERİLEN BİR STEAK HOUSE AÇTI

Çalışmayı ve sürekli hareket halinde olmayı sevdiğini belirten Başkan Soyuak, yeni bir şeyler denemek, ortaya farklı bir şeyler koymanın en büyük tutkusu olduğunu söylüyor. EVET ismiyle açtığı "Steak House" Soyuak'ın bu tutkulu tarafını en güzel şekilde gösteriyor. Çanakkale dahil İstanbul'a kadar böyle bir mekânın bulunmadığı konusunda iddialı. Bu Steak House'u açmak için diğer çalışanlarla birlikte 4 ay boyunca İstanbul'da mutfak eğitimi aldığını dile getiren Soyuak, "Başında olmadığınız, bilmediğiniz bir işi yapmamalısınız, biz mutfağa giriyor, sunum yapıyor, yeni tatlar deniyoruz" diyor. Sadece kırmızı et üzerine özel lezzetlerin adresi olan bu restoranın en büyük özelliği başkan Soyuak'ın bizzat burada çalışması. Zaman zaman, önlüğünü giyip eldivenlerini takıp tezgâh başına geçen Soyuak, müşterilerine sunum yapmaktan büyük keyif alıyor. Özel tatlar oluşturmak için de çalışan Başkan Soyuak, misafirlerine imza yemekleri olan odun isinde 12 saat demlenen İsli Kebaplarını yemeden Evreşe'den geçmemelerini söylüyor. Çello çalmaktan büyük keyif aldığını dile getiren Soyuak, Evreşeliler de zaman zaman beni dinliyorlar. Evreşelilerin kültür merkezine davet ettikleri çello sanatçılarını büyük bir keyifle dinlediklerini söyleyen Soyuak yöre sakinlerinin teveccühünden de büyük mutluluk duyduğunu söylüyor.

DOĞUM GÜNLERİNDE PASTA YEMEYEN ÇOCUK YOK

Evreşe'de çocukların doğum günleri pastasız kutlanmıyor. Doğum günü olan her çocuğun evine belediye tarafından pasta gönderiliyor ve doğum günü kutlanıyor. Evreşe Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, belediye başkanı olurken kafasında, bir hikaye yazmak olduğunu söylüyor: "Geldiğimiz noktada, düşünüp yapamadığım hiçbir şey yok diyebilirim. İstihdam oluşturmak için tekstil atölyesi kurduk. Burada 98 kişi çalışıyor ve imal edilen ürünlerin tamamı yurtdışına ihraç ediliyor."