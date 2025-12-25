"Evvel Bir Mirasın İzinde" karma sergisi Millet Kütüphanesi'nde açıldı

Geleneksel Sporlar Spor Kulübü (GSK) Kültür Sanat Akademisince hazırlanan "Evvel Bir Mirasın İzinde" karma sergisi Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde sanatseverle buluştu.

Geçmişin izlerini bugünün sanat anlayışıyla harmanlayarak farklı yaş gruplarından katılımcıların sanat yoluyla ortak estetikte buluşmasını hedefleyen sergide, hüsn-i hat, tezhip, minyatür, çini, yağlı boya ve ebru sanatlarından özgün eserler yer alıyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, serginin açılışında yaptığı konuşmada, uygarlığın sadece maddi üstünlükle elde edilen bir şey değil, insanın kendini ifade etmesiyle başlayıp, yaşamı, doğayı ve insanlığı güzelleştirme hamleleriyle sağlandığını söyledi.

Geçmişten bugüne Anadolu'daki sanatçıların taşı yontarak, toprağı şekillendirerek, sesi ezgilere dönüştürerek, nesneye farklı anlam katarak insanlığın ortak hafızasını inşa ettiklerini belirten Ersoy, "Geleneksel Sporlar Kulübümüzün düzenlediği bu organizasyonda sergilenen eserlerimiz de uygarlık iddiamızı yansıtması açısından derin anlam ifade etmektedir. Geleneksel sanatlarımız, Türk tarihinin ve Anadolu kültürünün en güçlü ifade biçimlerindendir. Bu sanatlar sadece göze hitap eden süslemeler değil, inançla, sabırla, ahlakla ve estetikle yoğrulmuş bir hayat anlayışının yansımalarıdır." diye konuştu.

Ersoy, Selçuklu'dan Osmanlı'ya ve bugüne uzanan bu sanat yolculuğunun kültürel kimliğin en güçlü taşıyıcılarından biri olduğunun altını çizerek, "Hiçbir zaman unutmamalıyız ki geleneksel sanatlarımız, bizim geçmişle kurduğumuz en sağlam köprülerden biridir. Biz kökleri çok derinlere dayanan bu köprü sayesinde kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi, hangi değerler üzerine yükseldiğimizi hatırlar ve buna göre kendimize istikamet belirleriz." ifadelerini kullandı.

Sergideki eserlerin sadece geçmişle değil, bugünle ve gelecekle kurulacak güçlü bağları yansıtması açısından da ayrı anlam taşıdığına işaret eden Ersoy, "geleneksel sanatlara sahip çıkmak, kültüre, tarihe ve medeniyete sahip çıkmaktır" anlayışıyla çalışmaları sürdürmeye, geleneksel sanatları güçlendirmeye devam edeceklerini vurguladı.

Ersoy, serginin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutladı.

"ESERLERİN BU KADAR ÖNEMLİ YERDE SERGİLENMESİ ÇOK KIYMETLİ"

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ise kulübün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldığını anımsatarak, "O günden bu güne öncelikli olarak geleneksel sporlarımızın yaşatılmasında Ankara'da çok canlı bir merkez haline geldi. Geleneksel Spor Dalları Federasyonu (GSDF) Başkanı Abdulhadi Turus'un bizzat ilgilenmesi ve yaptığı çalışmalarla binicilik, okçuluk sporlarının ötesinde, yetimlerin Ramazan iftarlarında buluştuğu, çocukların yaz okullarında eğitim için geldiği, dinini ve değerlerini sporların yanında öğrendiği, ailelerin hafta sonu gelip kahvaltı, öğle ve akşam yemeği için hoşça vakit geçirebildiği fevkalade güzel bir mekana dönüştü." dedi.

Bunların yanına böylesine güzel bir sanat akademisinin kazandırılmasının çok daha geniş kitlelere, gence ve çocuğa hizmet etmesini mümkün kıldığına işaret eden Erdoğan, "Bugün de taçlandırma hüviyetinde o eserlerin bu kadar önemli bir yerde sergilenmesi çok kıymetli. Bütün emeği geçenleri, sanatçı ve sanatçı adaylarımızı tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

İlim Yayma Vakfı olarak bu hafta Atatürk Kültür Merkezi'nde Aliya İzzetbegoviç'in anısına bir sergi açtıklarını anımsatan Erdoğan, desteklerinden dolayı Bakan Ersoy'a teşekkür etti.

İzzetbegoviç'i sevenleri veya tanımak isteyenleri sergiye davet eden Erdoğan, ocak ayında da Aliya İzzetbegoviç'in 100. doğum yılı münasebetiyle bestelenen senfoni eserinin konserini Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştireceklerini dile getirdi.

"ESERLERİMİZİN HER BİRİ, SABRIN VE ADANMIŞLIĞIN BİRER MEYVESİDİR"

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkan Vekili ve GSDF Başkanı Abdulhadi Turus da davetlileri selamlayarak, bugün "Evvel Bir Mirasın İzinde" diyerek çıktıkları bu yolda medeniyetin inceliklerini milletin evine, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne taşımanın haklı gururunu yaşadıklarının altını çizdi.

Burasının sadece kitapların değil, milletin hafızasının, geleceğinin korunduğu çok müstesna bir mekan olduğuna işaret eden Turus, eserlerin böyle yüksek bir temsiliyet makamında, her gün binlerce gencin, araştırmacının ve kültür insanının buluştuğu bu kubbe altında sergileniyor olmasını, "geçmişle geleceğin, irfanla ilmin, estetikle hikmetin aynı çatı altında yeniden selamlaşması" olarak nitelendirdi.

Turus, GSK Kültür Sanat Akademisinin amacının "spordan sanata kadim mirası, yaşayan ve yaşatan bir nefese dönüştürmek" olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bu gayenin bir eseri olarak bugün sizlerle buluşan sergide gördüğünüz hüsn-i hatın zarafeti, tezhibin sabrı, minyatürün inceliği, ebrunun tevazusu ve bunları modern bir dille tuvale yansıtan yağlı boya eserlerimizin her biri, sabrın ve adanmışlığın birer meyvesidir. Bu eserler dünyaya bakışımızın, sabrımızın ve estetik derinliğimizin sanat ile ifade çabasıdır."

SERGİ, 28 ARALIK'A KADAR ZİYARET EDİLEBİLECEK

GSK çatısı altında yetişen talebelerin sadece bir sanat icra etmediğini dile getiren Turus, "Ecdadın nefesini bugünle buluşturuyorlar. Bizim için bu sanatların eğitimi sadece bir kurs değil, kültürel nöbet değişimidir. İnanıyorum ki bu el emeği göz nuru eserlerin, Millet Kütüphanesi gibi prestijli mekanda görünür olması sadece bugüne değil, yarına da tesir edecektir. Bu manzara, sanata gönül veren gençlerimize, yeni yeteneklere ve daha nicelerine ilham kaynağı olacaktır." diye konuştu.

Turus, serginin Ankara'da olmasının da çok kıymetli olduğunu vurgulayarak, "Ankara, devletimizin idari merkezi, bürokrasinin kalbidir. Ancak biz istiyoruz ki Ankara'nın bu ciddi ve yoğun gündemi arasında sanat da kendine güçlü bir yer bulsun. Bu sergi, Ankara'nın kültür-sanat iklimine düşülmüş çok kıymetli bir not, şehrimize estetik bir nefes aldırma gayretidir." dedi.

YTB Başkan Vekili Turus, gelenekseli modernle, eğitimi sanatla ve hayatın her alanıyla harmanlayan bütüncül vizyonuyla kendilerine ufuk açan Bilal Erdoğan'a ve kültür dünyasının zenginleşmesi için himayelerini esirgemeyen Bakan Ersoy'a teşekkür etti.

Sergi, 28 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.