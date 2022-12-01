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Giriş Tarihi: 1.12.2022 10:56 Son Güncelleme: 1.12.2022 10:56

Eyfel Kulesi Hikayesi ve Tarihi - Eyfel Kulesi Nerede, Hangi Ülkede ve Uzunluğu Kaç Metre?

Eyfel Kulesi neden yapıldı ve kaç yılında yapıldı gibi sorular herkesin merak ettiği konular arasındadır. Bunun yanında Eyfel Kulesi'nin hikayesi ve efsanesi de merak edilen konulardandır. Eyfel Kulesi nerede ya da Eyfel Kulesi kaç metre gibi sorular büyük küçük herkesin merak ettiklerindendir. Londra'dan Eyfel Kulesi'ni ziyarete gidecekseniz de Eyfel Kulesi Londra arası kaç km sorusuna cevap arayabilirsiniz. Konu ile ilgili merak ettiklerinizi sizler için yazımızda derledik.

Eyfel Kulesi Hikayesi ve Tarihi - Eyfel Kulesi Nerede, Hangi Ülkede ve Uzunluğu Kaç Metre?

Eyfel Kulesi neden yapıldı sorusunun cevabı esasında çok ilginçtir. Eyfel Kulesi kaç yılında yapıldı sorusunun cevabını bildiğinizde, kulenin inşasına tarihsel bir bakış açısı geliştirebilirsiniz. Eyfel Kulesi'nin hikayesi ve efsanesi de ilgi çekici özellikleri bünyesinde barındırır. Eyfel Kulesi nerede ya da Eyfel Kulesi nerede soruları da kulenin özelliklerini araştıranların temel araştırma konuları arasındadır. Eyfel Kulesi Londra arası kaç km sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Eyfel Kulesi Nerede?


Eyfel Kulesi Fransa'nın başkenti Paris'tedir. Avrupa'nın merkezinde olan bu yapı, her yıl milyonlarca turist tarafından ziyaret edilir. 324,8 metre yüksekliğe sahip olan Eyfel Kulesi 10100 ton ağırlığındadır. 31 Mart 1889 yılında yapılmış olan bu kulenin Fransızca ismi La Tour Eiffel'dir. Kulenin zirvesine giden yol tam 1665 basamaktan oluşur.

Eyfel Kulesi Neden Yapıldı?


Eyfel Kulesi, Fransız Devrimi'nin 100. Yıl kutlaması kapsamında icra edilen Expo 1889 Paris fuarı kapsamında inşa edilmiştir. Kule, bu fuarın da giriş kapısıdır. Kulenin yapılış amacı Fransa'nın gücünü ve endüstriyel kabiliyetini tüm dünyaya duyurmaktı. Fakat ilk etapta kulenin şehrin tarihi dokusunu kapattığı ve görüntü kirliliği yarattığı düşünülmüştür. Sonrasında ise kulenin zirvesine verici yerleştirilmiş ve uzun süre kule, telgraf vericisi olarak kullanılmıştır.
Eyfel Kulesi, günümüzde turistik amaçlı kullanılmaktadır. Kuleye çıkmak için saatlerce bilet sırası beklemek zorunda kalabilirsiniz. Söz konusu yapı, Paris'in olduğu gibi dünyanın da önemli yapıtlarından biridir.

Eyfel Kulesi Londra Arası Kaç Km?


Eyfel Kulesi ile Londra arasındaki mesafe yaklaşık 450 km'dir. Bu mesafe özel aracınızla yaklaşık 6 saat sürecektir. Uçakla yolculuğu tercih ederseniz de seyahat süreniz 1 saatte tamamlanacaktır. Gemi ile yolculuk alternatifini de değerlendirebilirsiniz.

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Eyfel Kulesi Hikayesi ve Tarihi - Eyfel Kulesi Nerede, Hangi Ülkede ve Uzunluğu Kaç Metre?
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