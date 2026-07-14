Eylem yapmaya hazırlanan çeteye baskın: Kalaşnikof ve EYP ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 8 Temmuz 2026 tarihinde Eyüpsultan Göktürk Merkez Mahallesi'nde meydana gelen havaya ateş etme ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yürütülen sıcak takip ve teknik çalışmalar sonucunda 5 ayrı ilçede toplam 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

KALAŞNİKOF VE EYP ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda 1 adet AK-47 (Kalaşnikof) uzun namlulu tüfek, 2 adet el yapımı patlayıcı (EYP) bomba düzeneği, 2 adet ruhsatsız 9 milimetre tabanca, çok sayıda fişek ve şarjör ile eylemlerde kullanılmak üzere saklanan ikiz (sahte) plakalar ve kasklar ele geçirildi.

7 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Gasp Büro Amirliği ekiplerinin takibi sonucu uzun namlulu silah ve patlayıcılarla suçüstü yakalanan tetikçi B.Ş. ile Arnavutköy'de bağlantılı oldukları belirlenen M.A.K. ve M.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmanın devamında düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan R.R., E.A. ve A.K. ile güvenlik güçlerine teslim olan R.T. ise adli makamlara sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.