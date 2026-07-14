Haberler Yaşam Haberleri Eylem yapmaya hazırlanan çeteye baskın: Kalaşnikof ve EYP ele geçirildi
Giriş Tarihi: 14.07.2026 10:04

Eylem yapmaya hazırlanan çeteye baskın: Kalaşnikof ve EYP ele geçirildi

İstanbul’un Eyüpsultan’da havaya ateş açılması ihbarıyla başlayan sıcak takip, ağır silahlar ve patlayıcıların ele geçirildiği geniş çaplı bir operasyona dönüştü. Gasp Büro Amirliği ekipleri 5 ilçede düzenlediği eş zamanlı baskınlarda 7 şüpheliyi yakalarken, uzun namlulu silah ve el yapımı patlayıcılarla eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen şüphelileri etkisiz hale getirdi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Eylem yapmaya hazırlanan çeteye baskın: Kalaşnikof ve EYP ele geçirildi
  • ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 8 Temmuz 2026 tarihinde Eyüpsultan Göktürk Merkez Mahallesi'nde meydana gelen havaya ateş etme ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yürütülen sıcak takip ve teknik çalışmalar sonucunda 5 ayrı ilçede toplam 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

KALAŞNİKOF VE EYP ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda 1 adet AK-47 (Kalaşnikof) uzun namlulu tüfek, 2 adet el yapımı patlayıcı (EYP) bomba düzeneği, 2 adet ruhsatsız 9 milimetre tabanca, çok sayıda fişek ve şarjör ile eylemlerde kullanılmak üzere saklanan ikiz (sahte) plakalar ve kasklar ele geçirildi.

7 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Gasp Büro Amirliği ekiplerinin takibi sonucu uzun namlulu silah ve patlayıcılarla suçüstü yakalanan tetikçi B.Ş. ile Arnavutköy'de bağlantılı oldukları belirlenen M.A.K. ve M.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmanın devamında düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan R.R., E.A. ve A.K. ile güvenlik güçlerine teslim olan R.T. ise adli makamlara sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#İSTANBUL

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Eylem yapmaya hazırlanan çeteye baskın: Kalaşnikof ve EYP ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA