Eymen’i öz annesi bile istismar etmişti! Mide bulandıran mesajlar ortaya çıkmıştı!

İzmir polisi, 4.5 yıl önce Mine Durak'ın oğlu Eymen Sadık Durak'a şiddet uyguladığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis minik Eymen'e ulaşamazken, anne Mine Durak'ı yakınlarının evinde buldu. Çelişkili ifadeler üzerine soruşturmasını derinleştiren polis minik Eymen'in canice öldürüldüğünü belirledi.

EYMEN'İN TANDIR ÇUKURUNDA CESEDİ BULUNDU

Küçük çocuğun cesedi 1 Eylül 2019'da elleri ayakları bağlı şekilde, ağzı tuğlayla kapatılmış tandır çukurunda poşet içinde bulundu. Cinayet Büro Amirliği ekipleri Mine Durak ile sevgilisi Serkan Elçetin ve onun erkek kardeşi E.E.'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Durak ve Elçetin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, E.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS

İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Mine Durak'a ağırlaştırılmış ömür boyu ve 37 yıl hapis, Serkan Elçetin'e de yine aynı suçlardan ağırlaştırılmış ömür boyu ve 6 yıl hapis cezası verildi. Geçtiğimiz Temmuz ayında davanın karar duruşmasının ardından itirazlar sonucu dosya istinafa taşındı. İtirazlar üzerine dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, yerel mahkemede yapılan yargılamada; sanık Serkan Elçetin'in cep telefonunun kilitli olması nedeniyle incelenemediği için Jandarma Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderilerek bilirkişi incelemesi yapılması gerektiğine karar verdi.

YEREL MAHKEME KARARI BOZULDU

Sanık Mine Durak'ın ise cezai ehliyeti konusunda İstanbul Adli Tıp Kurumu 4'üncü İhtisas Kurulu'ndan rapor aldırılmasına hükmedildi ve yerel mahkemenin kararı bozuldu. Bozma kararının ardından İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme başkanı, sanık Mine Durak'ın cezai ehliyetinin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu'ndan rapor alınması için başvuru yaptıklarını ve 2 Eylül 2022 tarihine randevu verildiğini söyledi. Mahkeme başkanı, diğer sanık Serkan Elçetin'in telefonunda minik Eymen'e ait istismar görüntüsü olup olmadığının tespiti için istenen bilirkişi raporunun alınması için de telefonu Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığına gönderildiğini söyledi. Yargıtay Mine Durak ve Serkan Elçetin'e ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 37 yıl hapis cezasını onadı.

ÖZ ANNESİNDEN İSTİSMAR

Mahkeme heyetinin Serkan Elçetin'in telefonunda minik Eymen'e ait istismar görüntüsü olup olmadığının tespiti için istenen bilirkişi raporu tamamlandı. Serkan Elçetin'in incelenen cep telefonunda öldürülen minik Eymen hakkında cinsel içerikli iğrenç mesajlar olduğu belirlendi. Telefonda bulunan fotoğraflarda çıplak vaziyette koltuk üzerinde görünen Eymen'e öz annesi tarafından bile istismarda bulunulduğu anlaşıldı.

EVLİ ÇİFTİZ, TEK ERKEK ARIYORUZ

Ayrıca Serkan Elçetin tarafından yazıldığı düşünülen "Evli çocuklu çiftiz. Aramıza tek erkek arıyoruz" şeklinde de bir mesaj atıldığı belirlendi. Eymen'in yaşça büyük bir erkeğin istismarına uğradığı görüntülerin olduğu ve Mine Durak'ın Eymen ile çekilmiş videosunun da bulunduğu belirtildi. Söz konusu videoda Durak'ın, minik Eymen'i istismar ettiği görüntüler olduğu belirtildi. İncelemede, Durak'ın uyuşturucu madde yapımında kullanılan bir mekanizmayla çekilmiş video kaydının da bulunduğu tespit edildi.

İĞRENÇ MESAJLAR

Telefonda, 'Güzelbahçe Deniz' ismiyle kayıtlı bir kişiyle mesajlaşmalar da yer aldı. Güzelbahçe Deniz isimli kişinin Elçetin'e, cinsel içerikli mesajlar gönderdiği belirtildi. Elçetin'in telefon kaydında, 'Aa Annem' olarak kayıtlı kişiden, 'Sen Mine'ye mesaj at. Oğlunun ifadesini alacakmış. Götürsün gitsin. Polis çok ciddi konuştu. Sakın yanlış bir şey söyleme oğlum' şeklinde mesajların olduğu da yine raporda yer aldı. Elçetin'in telefon rehberinde 'Mineee' ismiyle kayıtlı numaraya cinsel içerikli mesajlar da attığı belirtildi. Öte yandan bilirkişi raporunun ardından mahkemenin, Elçetin'in telefonunda 'Güzelbahçe Deniz' olarak kayıtlı kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

10 YIL HAPİS İSTEMİYLE YARGILANIYORLAR

İzmir 32. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Serkan Elçetin, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Taraf avukatları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) avukatları da duruşmada hazır bulundu. Anne Mine Durak, SEGBİS'de yaşanan sorun nedeniyle duruşmaya katılamadı. Sanık Serkan Elçetin, savunmasında, kendisinin istismarda bulunmadığını, çocuğun müstehcen görüntülerini çekmediğini savundu.

GÖRÜNTÜLERİ BEN ÇEKMEDİM

Savcılık ifadesinde her şeyi anlattığını ileri süren Elçetin, "Telefonum zaten adliye emanette. Telefonumdan bu videolar ve görüntüler çekildi mi? Yoksa başka telefonla çekilip bana mı geldi? Araştırılsın diye söyledim. Ben telefonumla video, fotoğraf çekmedim. Eymen'i cinsel istismar etmedim. Eymen'in sadece oyun parkına götürdüğüm zamanki videolar vardır. Bunlar benim telefonumla çekilmiştir. Diğer görüntüler benim telefonumdan çıkmadı. Olmayan bir şeyle ilgili söyleyecek bir şeyim yok. Telefonumdan çekilmesi imkansız, araştırılsın." dedi.

NEDEN ZAMANINDA ŞİKAYETÇİ OLMADIN

Hakimin diğer tutuklu sanık Mine Durak'ın ifadesindeki iddialarına ilişkin sorusuna da Elçetin, "Neden zamanında şikayetçi olmadı. Kendisi yakalandığı zaman yanında ben vardım. O zaman neden söylemedi. Polis aldığında 'Serkan suçlu' demedi. Normal bir insan olay varsa söylerdi. Sonra akıl hocaları tarafından yönlendirilmiştir. Karakolda çocuğu kendisi öldürdüğünü söyledi. 3 gün sonra benim aramam çıktı ve tutuklandım. Normalde suçlu olsam ilk başta benim tutuklanmamı isterdi." ifadelerini kullandı. Avukatlar, tanık olarak dinlenilmek istenen İ.S'nin uzun süredir mahkeme davetine yanıt vermediğini, hakkında suç duyurusunda bulunulmasını istedi. Cumhuriyet savcısı da eksik hususların giderilmesini talep etti. Hakim, tanık İ.S. hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar vererek duruşmayı erteledi.