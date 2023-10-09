EYT mevlidi

Zonguldak'ın Alaplı İlçesi Hallı köyünde yaşayan 20 arkadaş, erken emekli olunca büyük mutluluk yaşadı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasının çıkmasıyla emeklilik hakkı kazanan ve emekli olan 20 arkadaş bu sevinçlerini kutlamak için Alaplı Hallı köyünde, tüm çevre köyleriyle beraber yaklaşık 3 bin kişiye yemekli mevlit yaptı. Emeklilik mevlidine gelen tüm vatandaşlara imece usulü yapılan yemekleri halka ikram edildi.Yasa çıktıktan sonra 15 Mart'ta SGK'ya emeklilik için başvuru yaptığını ve emeklilik işlemlerinin onaylandığını anlatan Ekrem Uludağ (54) "Biz EYT'den 20 arkadaş emekli olduk. Böyle çevre köylüleri davet ederek organizasyon düzenledik. Güzel bir etkinlik olduğuna inanıyoruz. Birlik beraberlik içinde yaparak güzel oldu" diye konuştu.EYT yasasının çıkmasıyla emeklilik hayalinin gerçekleştiğini belirten Celal Sarkın, (56) "Sayın Cumhurbaşkanımız EYT çıkardığı için teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımız köyde birlik beraberlik olması için böyle bir etkinlik düzenledik. Program güzel ve katılım sağlayan çok oldu. Katılım için tüm çevre köylerimize ve muhtarlarımıza hepsine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.Bir başka EYT emeklisi olan Sabri Sarkın (54) ise "Gece-gündüz çalıştım. Devletimiz bize EYT hakkı tanıyınca da hemen dilekçemi verdim. Yaklaşık 40 gün bekledikten sonra emekliliğim onaylandı. İlk emeklilik paramızla etli pilav dağıttık. Vatandaşlar da mutlu oldu. Hepimiz çok mutluyuz. Cumhurbaşkanına teşekkür ederiz" diye söyledi.