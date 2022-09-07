EYT son dakika bugün haberleri: Bakan Bilgin’den tarih açıklaması! EYT nedir, ne zaman çıkacak, şartları neler?

EYT son dakika haberleri bugün de gündemdeki yerini aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar emeklilikte yaşa takılanlara çözüm olmak için sürüyor. EYT son durum, şartları, çıkış tarihi güncelliğini koruyor. Peki, EYT nedir, ne zaman çıkacak, bu yıl çıkar mı, kimleri kapsıyor? İşte, son açıklamalar ile detaylar…

EYT SON DAKİKA: BAKAN BİLGİN TARİH VERDİ!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanı Vedat Bilgin, EYT'nin meclise geleceği tarih hakkında açıklamada bulundu. Sene sonu geleceği öngörülen yasanın hangi ay gündemde olacağı belli oldu.

İşte, EYT son durum...