EYT SON DURUM: ÇALIŞMA GRUBU KURULDU

Bir süredir EYT ile ilgili konular gündem olmaya devam ediyor. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış, yılını ve primini doldurmuş ancak yaş şartı nedeniyle emekli olamayan vatandaşlar için bir çalışma grubu da oluşturuldu.

Bu konuda oluşturulan çalışma grubunu duyuran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yıl sonuna kadar çalışmaların tamamlanacağını da kamuoyu ile paylaşmıştı.