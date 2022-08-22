Emeklilikte yaşa takılanlar meclisten geçecek yasa sonrası emekli olmayı bekliyor. Geçtiğimiz yıldan bu yana gündemde olan konuyla ilgili olarak her gün sorulmaya devam eden EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor soruları bugün de yanıt arıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yasa için sene sonunu işaret etti. Peki, EYT nedir, son durum ne, şartları neler? İşte, EYT son dakika bugün…
EYT SON DURUM: ÇALIŞMA GRUBU KURULDU
Bir süredir EYT ile ilgili konular gündem olmaya devam ediyor. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış, yılını ve primini doldurmuş ancak yaş şartı nedeniyle emekli olamayan vatandaşlar için bir çalışma grubu da oluşturuldu.
Bu konuda oluşturulan çalışma grubunu duyuran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yıl sonuna kadar çalışmaların tamamlanacağını da kamuoyu ile paylaşmıştı.
NE FİNLANDİYA NE ALMANYA MODELİ!
Bakan Vedat Bilgin EYT çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada formüllere dair "Ne Finlandiya ne Almaya; kendi modelimizi uygulayacağız" dediği belirtildi.
Buna göre bir süredir gündeme gelen formüllerin haricinde bir çalışma hazırlandığı anlaşılmış oldu. Emeklilikte Yaşa Takılanların yanı sıra staj süresi de gündemde yer alacak konulardan biri olacak.
BAKAN BİLGİN`DEN EYT AÇIKLAMASI: ÇÖZÜM YOLLARI ÜRETİYORUZ
Bursa`da konuşan konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ile ilgili açıklamalarda bulundu. EYT dosyasının önlerinde olduğunu ve ileriki günlerde tamamlanacağını söyleyen Bakan Bilgin, "Türkiye`nin her sosyal meselesi bizim önümüzdedir. Bunların üzerinde çalışıyoruz, bunların üzerinde çözüm yolları üretiyoruz. Formüller buluyoruz" dedi.
EYT TARİHİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI!
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Emeklilikte yaşa takılanlar sorunun çözümü için masada çeşitli formüller bulunurken, Dağ çalışmaların hızlandığını belirtti. Hamza Dağ EYT sorunun çözüleceği tarihi de açıkladı. Buna göre 2022 yılının sonu 2023'ün başında EYT çözüme kavuşmuş olacak.
EYT NEDİR?
Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak da bilinen EYT, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sigortalı çalışanların emekli olabilmeleri için öne sürülen yaş şartını hedefliyor.
Bu bağlamda prim ödemelerini ve sigortalılık süresini tamamlayan vatandaşlar, 1999 yılında çıkarılan yasa doğrultusunda yaş şartını yerine getirmeyenler emekli olamıyor.
EYT çalışmaları, 1999 yılından önce sigorta girişi olanların emekli olup olmamalarıyla iligl olan yaş koşulunu değerlendiriyor.
"EYT ÇALIŞMASINI TAMAMLADIĞIMIZ GÜN AÇIKLAYACAĞIM"
En uygun formülle çalışmanın netleştiğinde kamuoyu ile paylaşacağını bildiren Bakan Bilgin, "Daha önce 3600`de yaptığımız gibi, asgari ücrette yaptığımız gibi, yarın da sözleşmeli personel konusunda dosyayı açtığımda basın mensuplarıyla paylaşacağım. Diğer gün geçici işçiler sorunu var. Onu tamamladığımız gün, onlarla ilgili açıklama yapacağım. EYT var, EYT`yi tamamladığımız gün, onları açıklayacağım" ifadelerini kullandı.
EYT düzenlemesi için 6 adımlı bir çalışma devam ederken öncelik olarak kapsamın belirlenmesine çalışılıyor.
Böylece kimlerin EYT'li sayılacağı da ortaya çıkmış olacak. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış yılını ve primini doldurmasına rağmen yaş şartı nedeniyle emekli olamamış sigortalılar şu anda EYT kapsamında sayılıyor.
Ancak 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamasına rağmen yılını veya primini tamamlamamış olanlar da bulunuyor.
Bunların dışında farklı kurumlarda çalıştığı için prim ve yıl şartı değişen sigortalılar da var. bu yüzden kapsamın belirlenmesi için önemli bir çalışma yürütülüyor.