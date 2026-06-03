Eyüpsultan-Bayrampaşa Tramvay Hattı durduruldu

Bayrampaşa
Belediye Başkan Vekili İbrahim Akın, Eyüpsultan-Bayrampaşa Tramvay Hattı inşaat çalışmalarının statik sorunlar nedeniyle durdurulduğunu açıkladı. Meclis toplantısında söz alan CHP'li Seda Türkoğlu, İBB'nin devam eden çalışmalardan birinin de Eyüpsultan- Bayrampaşa Tramvay Hattı olduğunu söyledi ancak kendisinden sonra söz alan İbrahim Akın tramvay hattı inşaatının devam etmediğini açıkladı. Yüklenici firmanın İBB'ye ve kendilerine bilgi verdiğini aktaran Akın, "Statikte, 3-4 bina için Yıldız Teknik Üniversitesi'nden bir rapor alınmış. Çalışmanın devam etmesi halinde binalar yıkılacağı için herhangi bir çalışma yapılmıyor, haberiniz olsun" diye konuştu. Türkoğlu da yeniden söz alarak gelişmelere ilişkin meclise bilgi vereceklerini söyledi