Eyüpsultan Belediyesi türbelere duyarsız kaldı

Eyüpsultan
'da bir türbenin üzerinden geçen boruların tuvalet borusu olduğu yönündeki iddialar tartışmaya neden oldu. İdris Köşkü Tepesi'nde yer alan bir gecekondunun bahçesindeki Osmanlı dönemine ait, tarihi bir mezar taşı dikkat çekti. Kitabesi okunduğunda Hicri 957 yılına ve "Kutbul Arifin"e ait olduğu bu kabrin, tam üzerinden ve içinden atık su ile plastik tuvalet gider borusu geçirildiği, gider borularının altındaki kabrin ise İstanbul
'un fethine katıldığı ve şehit düştüğü belirtilen Şehit Mehmed Efendi'ye ait olduğu ifade edildi. Eyüpsultan Belediyesi'nin bakımsızlıktan harabeye dönen bu türbelere yönelik, bir çalışma yapmadığı iddia edildi.