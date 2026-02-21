Eyüpsultan Devlet Hastanesi GETAT Kliniği hizmete açıldı

Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nde kurulan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Kliniği'nin açılışı için tören düzenlendi. Törene katılan İstanbul Valisi Davut Gül, açılışta yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde hem yeni hastaneler, hem de eski hastanelerin yıkılarak yeniden yapıldığını söyledi.

Yapılan hastanelerin depreme dayanıklı, daha büyük ve konforlu olduğunu ifade eden Vali Gül, "İstanbul'da birçok yeni hastanenin de yapımı sürüyor. Sancaktepe'de yapılan yeni şehir hastanesinin dünyanın sayılı hastanelerinden biri olacak. Hayırseverler, sağlık tesislerine ve katkısına önem veriyor. Bugün hizmete açılan klinikte de hayırseverlerin katkıları var" dedi.