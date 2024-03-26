Eyüpsultan’a Refhan Tümer Lisesi ve İlkokulu müjdesi

Eğitime ve öğrencilere çok önem veren, öğrencilerin yanında olarak desteklerini sürdüren Başkan Deniz Köken, göreve geldiği günden itibaren Eyüpsultan'da bulunan bütün okullara dokunuyor. Eğitime verilen destekler sayesinde ilçede okul sayısının yeterli düzeye gelerek yakın zamanda tekli eğitim sistemine geçileceğini de belirten Başkan Deniz Köken, bu yatırımlarla Eyüpsultan'da eğitime çağ atlatıyor.

"TEMELİ YAKIN ZAMANDA ATILACAK"

Başkan Deniz Köken son olarak Alibeyköy'de bulunan Refhan Tümer Lisesi ve Refhan Tümer İlkokulu ile ilgili mülkiyet sorununun çözüldüğünü, ihalesinin tamamlandığını ve çok kısa süre sonra temellerinin atılacağı müjdesini verdi.

DAHA SAĞLIKLI VE GÜVENLİ YAPIYA SAHİP OLACAK

İnşaatları tamamlandığında depreme dayanıklı, daha sağlıklı ve modern bir yapıya sahip olacak lise ve ilkokulda öğrenciler daha güvenli bir şekilde eğitimlerini sürdürecek.

BİN 60 ÖĞRENCİ KAPASİTELİ İLKOKUL

Refhan Tümer İlkokulu'nda 32 adet derslik, ilkokul bünyesindeki anaokulu bölümünde ise 5 adet derslik olacak. 2 bin 52 metrekare alan üzerine inşa edilecek olan ve toplam bin 60 öğrenci kapasiteli ilkokul ile anaokulunda FETEMM (fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik), müzik, salon sporları ve görsel sanatlar atölyeleri, özel eğitim sınıfları, destek eğitim sınıfları, kütüphane, kantin/yemekhane, konferans salonu ve spor salonu bulunacak.

BİLİM, SPOR, MÜZİK VE SANATA DAİR HER ŞEY VAR

Refhan Tümer Lisesi ise bin 611 metrekare alan üzerine inşa edilecek. Bin 88 öğrenci kapasiteli lisede toplam 32 adet derslik olacak. Lisede ayrıca müzik, bilim, kimya, fizik, biyoloji, sanat ve salon sporları atölyeleri, 3 adet sağlık dersliği, kütüphane, konferans salonu ve spor salonu da bulunacak.