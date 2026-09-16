Eyüpsultan’da akılalmaz olay: Parkta silahlı dehşetin sebebi pes dedirtti! ’Annemi rahatsız ediyordu...’

Olay, 14 Eylül Pazartesi günü saat 20.00 sıralarında Çırçır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hasan Hüseyin K., annesini taciz edip ısrarla takip ettiğini öne sürdüğü Gürkan A. ile görüşmek istedi. Hasan Hüseyin K., Gürkan A.'nın ağabeyi Özkan A. (32) ve babası Hidayet A.'nın (56) önünde pompalı tüfekle bir el ateş etti. Ardından mahalledeki parka giden Hasan Hüseyin K., Gürkan A.'nın sağ ve sol bacağına ruhsatsız tabancayla birer el ateş ederek yaraladı.