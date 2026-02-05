Eyüpsultan’da akılalmaz pişkinlik kamerada: Trafik magandası sürücüyü darbetti! 'Buyur kardeşim'

"SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUM"

Tüsü, "Kendi imkanlarımla hastaneye gitmek zorunda kaldım. Çünkü kanamam çoktu ve orada hiçbir şekilde yardım edilecek bir durum yoktu. Darp raporumu aldım, hastane polisiyle görüştüm. Oradan çıktım savcılığa suç duyurusunda bulundum" dedi.

"HEM 'ARABADA ÇOCUĞUM VAR DİYORSUN' HEM AĞIR HAKARETLERDE BULUNUYORSUN"

Kendisini darbeden kişinin araçta çocuğu olduğunu belirten Mustafa Tüsü, "Video kaydını aldığım zaman 'Araçta çocuğum var' dedi. Bende 'aracında çocuk olmasına rağmen ağır küfretmeni gerektiren bir durum yok'. Çocuğun olmasına rağmen bile bu hareketi yapabiliyorsan bu insan bir canidir benim gözümde. Çünkü hem diyorsun ki 'Arabamda çocuğum var' hem ağır hakaretlerde, küfürlerde bulunuyosun. Bunu demesine rağmen ben ilerledim yoluma baktım, hiçbir şekilde müdahalede bulunmadım. Kendisi beni takip edip aracından inerek bana saldırıda bulundu" ifadelerini kullandı.