Eyüpsultan’da feci kaza! Otomobil binaya çarpıp metrelerce yüksekten düştü: Yaralılar var!

2 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kaza sonrası aracın içinde sıkışarak yaralanan sürücü ve beraberindeki yolcuyu kurtarmak için çalışma başlattı. Bu sırada polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için sokakta önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılara sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası binanın üçüncü katındaki dairenin balkonunda hasar oluşurken, bahçeye düşen otomobilin vinçle kaldırılacağı öğrenildi.